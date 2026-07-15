Todo lo que debes saber antes de ir al Cook Music Fest 2026

Santa Cruz de Tenerife ultima los preparativos para recibir una nueva edición del Cook Music Fest, que del 16 al 18 de julio reunirá a más de 100.000 asistentes en el recinto portuario de la capital. Con tres jornadas dedicadas a la música urbana, latina y tropical, el festival volverá a convertirse en una de las grandes citas del verano en Canarias.

Ante la elevada afluencia de público prevista, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha preparado un dispositivo especial de movilidad para facilitar tanto la llegada al recinto como el regreso a casa una vez finalicen los conciertos.

Cómo llegar al festival

El recinto del Cook Music Fest se encuentra en la Zona Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, junto al centro de la ciudad y a pocos minutos del Intercambiador.

La organización recomienda utilizar el transporte público para evitar retenciones y dificultades para estacionar en las inmediaciones del recinto, especialmente durante las horas previas al inicio de los conciertos.

Quienes opten por acudir en coche podrán utilizar los aparcamientos públicos situados en el entorno del Intercambiador, el Centro Comercial Meridiano, el Palmetum, el Nivaria Center y las plazas disponibles en la avenida Tres de Mayo y la avenida de la Constitución, desde donde se puede acceder caminando en pocos minutos.

TITSA refuerza el servicio nocturno

Con motivo del festival, el Ayuntamiento reforzará varias líneas nocturnas de TITSA para facilitar el regreso de los asistentes una vez finalicen los conciertos.

La línea 906 (Intercambiador-Barrio de la Salud) incorporará una salida adicional desde el Intercambiador a las 01:30 horas.

La línea 908 (Intercambiador-Ofra-Juan XXIII-Intercambiador) contará con dos servicios extraordinarios, a las 23:30 y 00:30 horas.

Por su parte, la línea 934 (Intercambiador-Taco-Santa María del Mar-Añaza-Intercambiador) añadirá expediciones a las 22:35, 23:15, 00:30 y 01:15 horas, que complementarán el servicio habitual de la línea 974.

Además de estos refuerzos, también permanecerán operativas las líneas nocturnas 905, 906, 970, 971, 972 y 975.

Tres jornadas con artistas internacionales

La programación arrancará el jueves 16 de julio con la jornada Urban Mood, protagonizada por Don Omar, Myke Towers, Farruko e Ivy Queen. Se trata de la única jornada que ya ha colgado el cartel de entradas agotadas, impulsada por el único concierto europeo de Don Omar dentro de su gira.

El viernes 17 será el turno de Latin Mood, con Chayanne, Olga Tañón, Gente de Zona, Greeicy y Emily Estefan.

El cierre llegará el sábado 18 con Tropical Mood, que reunirá sobre el escenario a Elvis Crespo, Luis Enrique, Tito Nieves, Sergio Vargas y Hermanos Rosario.

Las entradas para las jornadas del viernes y el sábado continúan disponibles a través de la página web oficial del festival.

Un recinto de más de 60.000 metros cuadrados

Además de los conciertos, el recinto contará con una amplia oferta de ocio para los asistentes. El festival dispondrá de una noria gigante, una zona comercial con puestos de maquillaje, tatuajes y accesorios, además de un área gastronómica con más de veinte propuestas de cocina canaria e internacional.

La organización espera superar los 100.000 asistentes durante las tres jornadas, consolidando al Cook Music Fest como uno de los eventos musicales con mayor impacto económico y turístico del Archipiélago.