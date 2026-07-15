Torres vende como un hito un mero trámite para la central de Güímar tras siete años de parálisis

El Consejo de Ministros ha aprobado encargar a Red Eléctrica de España (REE) el proyecto de construcción de la central hidroeléctrica de bombeo de Güímar, en Tenerife, con una inversión estimada de unos 1.000 millones de euros. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha calificado este anuncio como "un paso más" del que "no hay marcha atrás". Sin embargo, esta declaración triunfalista choca con la realidad del proyecto, que acumula ya siete años de demoras y parálisis administrativa por parte tanto del Gobierno central como del Ejecutivo canario, evidenciando la lentitud burocrática que arrastra la planificación energética en las islas.

Un simple trámite administrativo disfrazado de logro histórico

A pesar de la espectacularidad de la cifra de 1.000 millones de euros aireada por el ministerio, el anuncio no supone el inicio de las obras, sino una delegación técnica a REE como operador. El PSOE ha recurrido al márketing político para presentar este mero trámite como un éxito inmediato de su gestión, omitiendo que la central de Güímar llega con un notable retraso respecto a proyectos similares en el archipiélago, como el de Chira-Soria en Gran Canaria. La falta de agilidad en la tramitación durante casi una década contradice el discurso de urgencia climática que los socialistas defienden en sus comparecencias públicas.

Promesas de ahorro millonario frente a la inactividad del pasado

Los cálculos difundidos por el Ejecutivo central sostienen que la futura infraestructura permitirá ahorrar unos 200 millones de euros al año en la factura eléctrica de las islas, además de cubrir un tercio de la demanda de Tenerife y mejorar la integración de las energías renovables. No obstante, desde diversos sectores se señala la contradicción de que el Gobierno ensalce ahora estos enormes beneficios económicos y medioambientales cuando ha sido su propia inacción administrativa la que ha privado a los ciudadanos canarios de este ahorro durante los últimos siete años, prolongando la dependencia de combustibles fósiles.