35 mil canariones recibirán de vuelta el dinero de el fiasco de tasa de basuras de Carolina Darias, declarada nula

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido no dar la batalla en los tribunales. Tras el duro golpe asestado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anuló la polémica ordenanza reguladora de la tasa de basuras, la alcaldesa Carolina Darias ha anunciado que el consistorio acatará el fallo. No habrá recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La consecuencia directa es la defunción de una norma aprobada en abril de 2025 que los tribunales han considerado mal fundamentada y lesiva para los vecinos.

Con esta rendición judicial, decae la nueva imposición y recupera su vigencia la ordenanza anterior. Sin embargo, el problema real para la Administración socialista empieza ahora: deshacer el camino andado y devolver lo recaudado.

Un laberinto burocrático para recuperar el dinero

El impacto de esta anulación afecta a miles de familias y negocios. Hasta la fecha, el Ayuntamiento había emitido casi 170.000 liquidaciones correspondientes a viviendas residenciales y vacacionales. De este volumen, se llegaron a practicar cerca de 17.000 notificaciones y, lo que es más importante, más de 35.000 contribuyentes ya habían pasado por caja.

Para devolver este dinero, la maquinaria administrativa se enfrenta a un atasco considerable. El Gobierno municipal ha ordenado paralizar de inmediato el envío de nuevas cartas de pago y suspender los cobros fraccionados, devolviendo las cuotas de quienes habían optado por dividir el esfuerzo fiscal.

Para recuperar el importe abonado, el ciudadano se encontrará con dos escenarios. Por un lado, quienes aún estén dentro del plazo legal para recurrir su liquidación, contarán con un modelo normalizado en la Oficina Virtual Tributaria y dependencias físicas del Ayuntamiento. Por otro, para los vecinos cuyo plazo haya expirado, el consistorio tendrá que iniciar un procedimiento de revisión de oficio. En ambos casos, el contribuyente tendrá que lidiar con los tiempos y la lentitud habitual de la burocracia local antes de ver el dinero de vuelta en su cuenta.

El pretexto ecologista y la debilidad técnica

El origen de este fallido 'tasazo' se encuentra en la Ley estatal 7/2022 de residuos, una normativa impulsada por el Ejecutivo central que obliga a todas las entidades locales a imponer una tasa específica que cubra el 100% del coste de recogida y tratamiento de basuras. La ley empuja a los ayuntamientos a aplicar sistemas de "pago por generación", bajo la premisa ecologista de penalizar a quien más residuos produce.

El problema en Las Palmas de Gran Canaria no fue la obligación legal, sino la ejecución técnica. El Ayuntamiento diseñó un complejo sistema de cuotas básicas y variables que, según ha dictaminado la Justicia, carecía de un soporte analítico riguroso. El informe técnico-económico que justificaba el cálculo del tributo utilizaba estimaciones y estudios externos sin parámetros claros, lo que derivó en una aplicación arbitraria de la carga fiscal. El TSJC ha primado la seguridad jurídica frente a la opacidad de unos números que no cuadraban.

Tregua fiscal con fecha de caducidad

Pese a este repliegue forzoso, el afán regulador de la corporación no se detiene. El contribuyente grancanario ha ganado una batalla, pero la imposición fiscal terminará llegando. Darias ya ha adelantado que su equipo de Hacienda iniciará un nuevo procedimiento para aprobar otra ordenanza reguladora, esta vez con una motivación técnica reforzada que logre sortear el filtro de los jueces.

Por el momento, los ciudadanos consiguen un respiro temporal y la ciudad vuelve al esquema tributario anterior. Una tregua fiscal que, previsiblemente, durará solo lo que tarde el Ayuntamiento en rehacer sus informes para volver a pasar el cobro.