Bronca en el Parlamento canario por la sospecha de que se tapa la alerta volcánica de Tenerife para salvar la economía

La gestión de la seguridad volcánica en el archipiélago ha provocado un agrio enfrentamiento en sede parlamentaria entre el Ejecutivo regional y la oposición. El consejero de Política Territorial, Aguas y Emergencias, Manuel Miranda, ha comparecido para responder a las duras cuestiones planteadas en materia de protección civil, descartando de forma tajante que existan motivos científicos reales para modificar el nivel de alerta en la isla de Tenerife.

El Ejecutivo se escuda en la ciencia para calmar los ánimos

Durante su intervención oficial, Miranda ha insistido en que "no hay circunstancias" objetivas que obliguen a la instauración del semáforo volcánico en Tenerife, rebajando la importancia de los recurrentes enjambres sísmicos detectados al oeste de Las Cañadas del Teide. La estrategia del Gobierno se basa en delegar la responsabilidad en los comités científicos de la Universidad de La Laguna (ULL) y del Instituto Volcanológico de Canarias, encargados de monitorizar las emisiones de gases como el radón y el CO2. Con este argumento, el consejero ha defendido la total "transparencia" de su departamento y ha confirmado que, a corto plazo, solo se mantendrá una estrategia de "vigilancia reforzada" sin restricciones añadidas.

Vox denuncia un apagón informativo deliberado en la cámara

La réplica de la oposición ha roto cualquier atisbo de consenso institucional en el Parlamento. La diputada de Vox, Paula Jover, ha acusado de forma directa al consejero de estar "ocultando la información" a la ciudadanía y de maquillar los informes disponibles para evitar la alarma social. Según el análisis del partido de Santiago Abascal, los escasos datos que ven la luz pública demuestran que Tenerife sufre en este momento una actividad interior mucho más comprometida y preocupante que la de La Palma, un escenario que, a su juicio, está siendo minimizado sistemáticamente por las autoridades regionales.

Sospechas sobre el impacto en los procedimientos administrativos

El punto más crítico de la sesión parlamentaria ha llegado cuando Jover ha sugerido abiertamente las razones que impiden encender el semáforo de alerta en Tenerife. La parlamentaria ha vinculado la inacción del Área de Emergencias con el deseo del Gobierno de no interferir en "determinados procedimientos administrativos", sugiriendo que una declaración formal de riesgo paralizaría inversiones y proyectos económicos clave en la isla. Esta grave insinuación sitúa el foco del debate sobre si los criterios de seguridad de la población están supeditados a los intereses de los promotores económicos y a la estabilidad del sector turístico tinerfeño.

El agravio comparativo con la gestión de gases en La Palma

Para sostener su acusación de arbitrariedad política, la oposición ha utilizado como arma arrojadiza la gestión de la crisis en los núcleos palmeros de Puerto Naos y La Bombilla. Jover ha puesto en duda los criterios del Plan de Emergencias Volcánicas (Pevolca) al mantener el semáforo amarillo en La Palma por fugas de CO2 que solo afectan a un número muy reducido de viviendas, mientras en Tenerife se ignora la actividad sísmica continuada bajo el Teide. La sesión ha concluido con una fuerte exigencia por parte de los sanitarios y la ciudadanía, quienes demandan información veraz y planes claros de protección civil frente al hermetismo gubernamental.