Canarias estrena el Parque Astronómico de El Julán en El Hierro para potenciar el astroturismo

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha inaugurado el nuevo Parque Astronómico de El Julán, situado en el municipio herreño de El Pinar. Esta actuación ha sido financiada a través de los fondos europeos Next Generation y tiene como objetivo primordial diversificar el modelo turístico de la isla atlántica hacia la observación estelar.

El proyecto, ubicado junto al Centro de Interpretación del Parque Cultural, ha requerido una inversión de 282.000 euros. Las instalaciones se dividen en dos espacios principales: un módulo divulgativo diseñado con un aula de interpretación para actividades de sensibilización, y un módulo profesional automatizado preparado para la operación remota y la investigación científica. Ambos cuentan con equipamiento avanzado para la observación del firmamento.

Durante el acto de apertura, De León subrayó la importancia de la obra para convertir esta disciplina en uno de los elementos diferenciadores de la región. "El Parque Astronómico constituye una de las actuaciones estratégicas del Cabildo para diversificar el modelo turístico insular", aseguró la consejera. En este sentido, incidió en que la infraestructura busca vincular el turismo con la ciencia y aprovechar los reducidos niveles de contaminación lumínica de la zona.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Cabildo de El Hierro, Ana González, manifestó que este avance abre nuevas oportunidades para posicionar a la isla como destino de referencia internacional. Además, el director general de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística, Héctor Mateo, enmarcó la iniciativa en el respeto al territorio, recordando que se asienta sobre el Parque Rural de Frontera.

La concejal de Turismo de El Pinar, Magaly González, apuntó que la ladera occidental donde se asienta el recinto fue el hogar de los bimbaches, los antiguos pobladores. "Se unen naturaleza, patrimonio, cultura y astronomía, ofreciendo una experiencia única a quienes nos visitan", explicó. Tras las intervenciones, el astrónomo Daniel Padrón guio a los asistentes en una demostración práctica.

Cabe destacar que este observatorio se integra dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Reserva de la Biosfera. Dicho programa global cuenta con un presupuesto de más de 2.800.000 euros procedentes de la Unión Europea. La estrategia incluye otras medidas complementarias orientadas a la conservación del medio ambiente y el fortalecimiento de la marca insular.

Entre estas acciones adicionales figura la rehabilitación del Parque de Sostenibilidad de Las Cancelitas, que prevé absorber más de 679.000 euros para convertirse en un referente de educación ambiental. Asimismo, se creará un corredor peatonal y ciclista, la actuación que requerirá mayor esfuerzo económico con más de un millón y medio de euros. Por último, se desarrollará una herramienta de gestión inteligente mediante el análisis masivo de datos para mejorar la atención al visitante.