Canarias exige a Sira Rego saber quién pagará los nuevos controles de menores del Pacto de Migración europeo

La gestión de los menores migrantes no acompañados ha abierto una nueva brecha política entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Juventud e Infancia. A la salida de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, la consejera de Bienestar Social del archipiélago, Candelaria Delgado, ha lanzado un duro órdago a la ministra Sira Rego a cuenta de las nuevas obligaciones de control que impone la entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. Las islas exigen respuestas inmediatas ante lo que consideran una alarmante falta de planificación económica por parte del Estado para asumir la tutela de los menores que saturan las infraestructuras locales.

La incógnita económica de la nueva tutela judicial europea

El principal motivo de fricción institucional se centra en la figura jurídica del defensor de los derechos del menor, un mecanismo obligatorio contemplado por la Unión Europea que debe activarse de forma inmediata en cuanto una patera toca las costas canarias. Delgado ha afeado públicamente al Gobierno de España que pretenda delegar la aplicación de esta medida en los tribunales y los servicios de justicia gratuita autonómicos sin haber aclarado previamente "quién va a correr con los gastos" de esta estructura. Desde el Ejecutivo insular lamentan el silencio de Moncloa y critican que se impongan directrices internacionales de espaldas a los territorios que asumen la presión asistencial en primera línea.

Plantando cara a la parálisis de los Presupuestos del Estado

Asimismo, el Gobierno de Canarias ha rechazado los argumentos de Madrid que justifican la falta de mayores partidas económicas en la actual prórroga presupuestaria y la inexistencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Para la consejera regional, los impedimentos técnicos de la parálisis parlamentaria no pueden servir de obstáculo para atender una emergencia humanitaria de tal calibre. Como argumento político, Delgado ha recordado que el Ejecutivo central sí ha encontrado vías extraordinarias recientes para incrementar los fondos estatales de dependencia o para inyectar 100 millones de euros mediante modificaciones de la Ley de Extranjería, por lo que tacha la oferta de 35 millones de Moncloa de simple falta de voluntad política.

Un desborde estructural que triplica los ratios obligatorios

El plano puramente asistencial demuestra que las islas siguen operando bajo una situación de asfixia que invalida los planes ordinarios del ministerio. Aunque los traslados de unos 900 menores a la península durante el último año y las salidas del sistema por mayoría de edad han permitido clausurar provisionalmente los macrocentros de acogida, Canarias mantiene actualmente a más de 3.600 menores tutelados en sus islas. Esta cifra implica superar «en tres veces» el cupo máximo de reparto obligatorio fijado inicialmente en 783 menores, un colapso que se agrava por la lentitud de los procesos administrativos y la falta de plazas disponibles en otras comunidades autónomas.

Exigencia de una cumbre urgente frente a la ignorancia de Madrid

Ante las previsiones de un repunte masivo en la llegada de embarcaciones por la mejora inminente de las condiciones del mar (que ya ha dejado 88 menores en apenas tres días), el Gobierno canario exige el fin de la improvisación. El área de Bienestar Social ha reclamado con firmeza que se convoque de manera inmediata la Conferencia Sectorial de Migraciones de la próxima semana, advirtiendo que las comunidades autónomas no tolerarán seguir sumidas en la ignorancia respecto a cómo planea el Estado aplicar el pacto migratorio. El pulso político queda así lanzado a las puertas de un verano que amenaza con tensionar al límite las fronteras del archipiélago.