Canarias pide 300 millones de crédito para evitar el colapso en los pagos

Tras años nadando en la liquidez extraordinaria que proporcionó el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el Gobierno autonómico ha tenido que recurrir a la banca. La Consejería de Hacienda ha formalizado una línea de crédito a corto plazo por valor de 300 millones de euros para garantizar algo tan básico como el pago de las facturas ordinarias.



El fin de la anestesia financiera

Durante los últimos ejercicios, la llegada masiva de fondos europeos actuó como un sedante para las cuentas públicas. El Ejecutivo regional pudo hacer frente a sus obligaciones sin necesidad de buscar financiación externa, camuflando bajo esta inyección constante de liquidez el verdadero peso del gasto corriente de la maquinaria administrativa de las Islas.

Sin embargo, el escenario ha cambiado. A medida que los fondos del MRR se ejecutan y el flujo de Bruselas se reduce, la caja autonómica pierde su red de seguridad. Este crédito de 300 millones, con un plazo de amortización de hasta un año, evidencia que los ingresos ordinarios de la Comunidad no siempre caminan al mismo ritmo que sus abultados compromisos de gasto. Cuando falta el dinero extra, las costuras de la tesorería quedan a la vista.

El riesgo para empresas y autónomos

Desde el departamento que dirige Matilde Asián defienden la operación como un mero "ajuste preventivo". La explicación técnica es que el segundo semestre del año concentra un incremento estacional de los pagos que la tesorería, huérfana del exceso europeo, ya no puede asumir con la misma holgura. Hay que acompasar lo que se ingresa con lo que se gasta en el día a día.

Aquí es donde la macroeconomía aterriza en la calle. El objetivo vital de esta inyección bancaria es evitar desfases que terminen bloqueando los pagos a los proveedores. Son las pequeñas y medianas empresas y los autónomos que trabajan para la Administración quienes corren el riesgo de convertirse en los prestamistas forzosos del Gobierno si la caja se vacía. El crédito busca, en esencia, que la burocracia no ahogue al tejido productivo local con retrasos inasumibles.

El relato frente a la realidad contable

Para tranquilizar el entorno financiero, el Ejecutivo se aferra a su historial. Es innegable que esta maniobra a corto plazo no altera técnicamente la solvencia estructural de la región. De hecho, la agencia Standard & Poor's mantiene la nota de Canarias en una cómoda "A+", respaldada por un bajo nivel de endeudamiento consolidado y el indudable éxito de la reciente emisión de 500 millones en bonos sostenibles.

Pero más allá de las calificaciones de las agencias internacionales, la lectura de fondo es inevitable: el espejismo del dinero a coste cero toca a su fin. A partir de ahora, el Gobierno de Canarias tendrá que demostrar si es capaz de sostener su actual nivel de gasto sin recurrir al endeudamiento continuo, asumiendo de una vez por todas que los fondos europeos eran un alivio temporal, no una renta vitalicia.