Clavijo promete apoyo para recuperar el cultivo de la piña tropical en El Hierro

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, reafirmó este jueves el compromiso del Ejecutivo autonómico con la recuperación del cultivo de la piña tropical en El Hierro, una producción considerada clave para la economía insular y para la conservación del paisaje agrícola del Valle de El Golfo.

Clavijo realizó este anuncio durante la presentación de la IV Feria de la Piña y las Jornadas Formativas dedicadas a este producto, que se celebrarán los días 17 y 18 de julio en el municipio de La Frontera. En el acto estuvo acompañado por el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, el alcalde de La Frontera, Pablo Rodríguez Cejas, y representantes del sector productor.

El jefe del Ejecutivo autonómico destacó que la piña tropical "es mucho más que una producción agrícola", al tratarse de una actividad que sustenta a numerosas familias y constituye uno de los principales símbolos de identidad de El Hierro. Asimismo, subrayó la importancia de mantener una estrategia coordinada entre administraciones y agricultores para garantizar el futuro del cultivo, gravemente afectado en los últimos años por plagas y enfermedades.

En este sentido, el Gobierno de Canarias ha destinado ya más de 1,4 millones de euros durante la actual legislatura al desarrollo del Protocolo General de Actuación para la recuperación de la piña tropical, suscrito junto al Cabildo de El Hierro, el Ayuntamiento de La Frontera, la Sociedad Cooperativa Campo de Frontera y Frutas de El Hierro SAT. El objetivo es renovar las plantaciones, mejorar la sanidad vegetal y aumentar la productividad mediante el respaldo técnico y científico al sector.

Entre las actuaciones previstas figura la producción de 75.000 plantas de la variedad Roja Española, obtenidas mediante cultivo in vitro y sometidas a controles sanitarios antes de su distribución entre los agricultores. Parte de este material vegetal se utilizará también para crear campos de plantas madre que permitan asegurar futuras multiplicaciones y garantizar la continuidad del proceso de renovación de las explotaciones.

Paralelamente, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) y el Servicio de Sanidad Vegetal trabajan en el estudio de las causas que han reducido la productividad del cultivo, centrando sus investigaciones en la marchitez de la piña, el control de la cochinilla algodonosa y nuevas técnicas para la desinfección de los suelos. Las nuevas plantaciones contarán además con un seguimiento técnico para evaluar su comportamiento agronómico y su estado sanitario.

A estas medidas se suman ayudas económicas por 444.886 euros destinadas a la Cooperativa Campo de Frontera y a Frutas de El Hierro SAT, tanto mediante subvenciones directas como para la creación de un campo de plantas madre que facilite la recuperación del cultivo.

La programación culminará el sábado 18 de julio con la celebración de la IV Feria de la Piña, organizada por el Ayuntamiento de La Frontera con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de El Hierro y los productores de la isla. El evento incluirá degustaciones, venta directa de productos, demostraciones culinarias, talleres y actividades para todos los públicos con el objetivo de promocionar uno de los productos agrícolas más representativos de la isla.