Detenida una celadora en Tenerife por secuestrar a un paciente y robarle 4.000 euros

La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de dos personas, un hombre y una mujer, por su presunta implicación directa en los delitos de detención ilegal y estafa. Los hechos han causado gran consternación debido a la crueldad empleada contra una persona en situación de extrema vulnerabilidad. Las pesquisas policiales se iniciaron a raíz de una denuncia presentada por el propio afectado en las dependencias de la Guardia Civil de la localidad tinerfeña de Granadilla.

Según han detallado las fuerzas de seguridad, la víctima es un varón de avanzada edad que no cuenta con familiares ni red de apoyo en la isla. El hombre había estado ingresado en un centro hospitalario durante varios días por motivos de salud. Fue en este entorno donde la mujer detenida, aprovechando su puesto de trabajo como celadora, comenzó a tejer una falsa relación de amistad. La trabajadora del centro médico identificó rápidamente la situación de vulnerabilidad del paciente y se ganó su confianza con el único propósito de lucrarse a su costa.

El plan criminal se materializó en el momento en que el anciano recibió el alta médica. La trabajadora sanitaria, en colaboración con el otro varón detenido, se ofreció a trasladar al paciente hasta su vivienda. Lejos de ayudarle, una vez en el interior del domicilio, los acusados le mantuvieron retenido e incomunicado en contra de su expresa voluntad. Las autoridades han confirmado que este secuestro en su propia casa se prolongó durante al menos una semana.

A lo largo de esos días de aislamiento forzoso, los presuntos delincuentes lograron acceder a los medios de pago del anciano. De este modo, realizaron múltiples retiradas de efectivo en diversos cajeros automáticos de la zona. Además, los secuestradores ejecutaron diferentes transferencias desde la cuenta bancaria de la víctima hacia las suyas propias, logrando un botín ilícito que asciende a unos 4.000 euros aproximadamente.

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes procedieron a la rápida localización y arresto de los implicados. Ambos detenidos han pasado ya a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá dictaminar las medidas cautelares pertinentes. No obstante, las autoridades policiales han recalcado que la investigación continúa abierta. No se descarta en absoluto la aparición de nuevas víctimas de perfil similar, especialmente personas mayores o dependientes que hayan podido caer en las redes de esta trabajadora aprovechando su desamparo.