Frutos secos y mariscos causan el 33,5% de las alergias alimentarias diagnosticadas

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria ha dado a conocer los resultados de las pruebas de hipersensibilidad a los alimentos realizadas a lo largo del año 2025 por su servicio de Alergología. Según la información proporcionada por la Consejería de Sanidad, un total de 1.164 pacientes se sometieron a 1.744 análisis clínicos para determinar el origen de sus respuestas inmunitarias anómalas. Los datos revelan que casi un tercio de los casos positivos se deben al consumo de frutos secos y mariscos, convirtiendo a estos dos productos en los principales desencadenantes de la patología.

En el desglose de los datos, las estadísticas médicas apuntan a que los frutos secos son responsables del 18,2 por ciento de las afecciones diagnosticadas, seguidos de cerca por los distintos tipos de marisco, que alcanzan el 15,2 por ciento. Tras estos grupos principales, la sensibilidad a diferentes variedades de frutas representa un 10,9 por ciento. Además, los pacientes han mostrado rechazo a la leche y al huevo, con un 8 por ciento cada uno; al pescado, con un 5 por ciento, y a los cereales, con un 3,6 por ciento. Las legumbres y una categoría general denominada como otros alimentos agrupan el 21,3 por ciento restante.

Desde el punto de vista demográfico, las autoridades sanitarias destacan que este tipo de trastornos afecta de manera muy equitativa tanto a hombres como a mujeres. No obstante, sí existe una importante variación según el grupo de edad de los pacientes estudiados. La mayor concentración de casos se sitúa entre los 10 y 20 años, representando un 24 por ciento del total, así como en la franja comprendida entre los 40 y los 50 años, que supone el 26,7 por ciento. A partir del medio siglo de vida, así como en la primera década de la infancia, la incidencia experimenta un notable y progresivo descenso.

Los expertos del centro médico explican que el problema se desarrolla cuando el sistema inmunológico del paciente identifica erróneamente una proteína de la dieta como si fuera una amenaza real para el organismo. Esta disfunción defensiva provoca que, en un 90 por ciento de los casos, la reacción ocurra con productos de consumo diario, lo que obliga a las personas afectadas a modificar sus hábitos de por vida.

Con la llegada de la temporada estival, el riesgo de sufrir un episodio accidental se multiplica debido al aumento de las comidas fuera de casa y las reuniones sociales. Por ello, los facultativos insisten en la importancia de efectuar una lectura minuciosa de las etiquetas y de advertir siempre sobre su condición al personal de hostelería. Uno de los mayores peligros en estas situaciones de ocio es la contaminación cruzada, que ocurre cuando una comida segura entra en contacto con trazas de los ingredientes perjudiciales.

En lo que respecta a la población infantil, resulta indispensable fomentar una adecuada educación del entorno del menor. Los especialistas subrayan que los colegios, los familiares y el círculo cercano de amigos deben conocer exactamente qué alimentos están restringidos y saber identificar con rapidez los signos que avisan de un shock alérgico para poder actuar con celeridad.

Si se produce una ingesta indeseada, los síntomas pueden ser muy variados e ir desde una simple urticaria o picor en los labios hasta cuadros severos con mareos, pérdida de conocimiento y dificultad respiratoria grave. Las personas que cuentan con un diagnóstico confirmado suelen llevar consigo autoinyectables de adrenalina, un fármaco que salva vidas y debe emplearse de inmediato. No obstante, los médicos advierten de que, aunque el enfermo mejore tras el pinchazo, es obligatorio acudir al servicio de urgencias y permanecer en observación debido al alto riesgo de sufrir una "reacción bifásica", un rebrote agudo de los síntomas horas después de la crisis inicial.