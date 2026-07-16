Herido grave un motorista de 28 años tras sufrir una caída en Santa Lucía de Tirajana

Un varón de 28 años se encuentra ingresado con pronóstico reservado tras verse implicado en un siniestro vial mientras circulaba por la carretera GC-65. El suceso tuvo lugar concretamente a la altura del punto kilométrico 20, dentro del término municipal de Santa Lucía de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, según ha detallado mediante un comunicado oficial el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del archipiélago.

Los hechos se desencadenaron durante la tarde de este miércoles, momento en el que la sala operativa del 112 recibió la alerta correspondiente informando de la eventualidad. De inmediato, se activaron los recursos necesarios y se desplazó hasta el lugar del incidente el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC). A su llegada, los facultativos comprobaron que el afectado presentaba politraumatismos de carácter severo debido al fuerte impacto contra el asfalto.

Dada la magnitud de las lesiones y la urgencia de una atención especializada, el equipo médico determinó que era imperativa una evacuación rápida por vía aérea. Para ello, se movilizó un helicóptero medicalizado que se encargó de trasladar al paciente con la máxima celeridad hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde ingresó directamente para ser evaluado por los especialistas en el área de urgencias.

La operación de rescate y traslado requirió una importante coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad y emergencias. Efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria acudieron al escenario del suceso con el objetivo primordial de asegurar el perímetro. Su labor fue fundamental para garantizar que las maniobras de aterrizaje y despegue de la aeronave se realizaran sin poner en riesgo al resto de intervinientes ni a los usuarios de la vía.

Por su parte, agentes pertenecientes a la Guardia Civil y a la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana se personaron en el lugar para colaborar estrechamente con los recursos sanitarios y de rescate. Además de regular el tráfico para evitar nuevos incidentes en una zona previsiblemente afectada por los cortes, las autoridades competentes procedieron a la instrucción del correspondiente atestado para esclarecer las causas exactas y la dinámica que originó esta salida de vía.

Este tipo de intervenciones pone de manifiesto la importancia de la rápida actuación del sistema de emergencias autonómico. La orografía y el trazado sinuoso de muchas carreteras insulares exigen extremar la precaución al manillar, al tiempo que obligan a mantener operativos protocolos de actuación conjunta que permiten, como en esta ocasión, que un herido crítico reciba asistencia hospitalaria de alta complejidad en el menor tiempo posible tras un siniestro.