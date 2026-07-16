La Esperanza da la bienvenida a sus fiestas con el encendido del alumbrado de la 50 Romería

La villa de La Esperanza ya luce el alumbrado ornamental que marcará el desarrollo de las fiestas en honor de Nuestra Señora de La Esperanza. El encendido oficial, celebrado en la noche del miércoles, supone además el inicio de una edición muy especial al conmemorarse el 50.º aniversario de la tradicional romería, uno de los eventos más representativos del municipio de El Rosario.

El acto estuvo presidido por el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, junto al concejal de Fiestas, Yeray Gutiérrez, y reunió a las candidatas y candidatos a romera sénior y a romera y romero mayor, quienes participaron en este simbólico momento que da el pistoletazo de salida al programa festivo.

El alumbrado instalado este año ha sido diseñado específicamente para estas celebraciones y presenta elementos inspirados en las tradiciones populares, el folclore y la identidad canaria, reforzando el carácter cultural de unas fiestas profundamente arraigadas en el municipio.

Durante el acto, el alcalde destacó el significado especial de esta edición al cumplirse medio siglo de la romería de La Esperanza.

"El encendido del alumbrado simboliza el comienzo de unas fiestas muy esperadas por toda la ciudadanía y que este año tienen un significado aún más especial al conmemorarse la 50.ª edición de nuestra romería, una cita que forma parte de la identidad de La Esperanza y de El Rosario", afirmó Escolástico Gil.

Con este acto, La Esperanza inicia oficialmente unas semanas de celebraciones que volverán a reunir a vecinos y visitantes en torno a una de las romerías más emblemáticas de Tenerife, en una edición marcada por el 50.º aniversario de una tradición que forma parte del patrimonio festivo del municipio.