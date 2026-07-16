La reforma contra incendios del Heliodoro sale adelante con una inversión de 3,6 millones del Cabildo

El Consejo de Gobierno insular, a través de la Consejería de Deportes, ha dado el visto bueno definitivo al proyecto de instalación y modernización del sistema de protección contra incendios del Estadio Heliodoro Rodríguez López. Las actuaciones, integradas en la fase I del Plan Director del recinto deportivo, cuentan con un presupuesto de ejecución por contrata de 3.619.715 euros. Los trabajos comenzarán en breve con un plazo estimado de seis meses para adaptar por completo la infraestructura a la normativa de prevención vigente.

Una prioridad absoluta para proteger a miles de aficionados

El vicepresidente insular, Lope Afonso, destacó que este paso adelante responde a una planificación responsable orientada a priorizar el mantenimiento de las instalaciones públicas. En la misma línea, la consejera de Deportes, Yolanda Moliné, recalcó que la seguridad es una "prioridad absoluta" dentro de la gestión deportiva de la Corporación insular. La reforma está concebida tanto para salvaguardar la integridad de los miles de aficionados y deportistas que acuden al estadio como para preparar el recinto ante futuros acontecimientos sociales.

Despliegue técnico con una nueva red hidráulica y detectores

El apartado técnico del proyecto contempla la implantación de una red integral de protección que incluirá Bocas de Incendio Equipadas (BIE) distribuidas de forma estratégica y una red hidráulica en anillo para optimizar los caudales. Asimismo, se procederá a la colocación y renovación de extintores portátiles, señalización de evacuación y detectores automáticos de humo. El plan técnico se aprobó inicialmente el pasado mes de mayo y, tras superar el pertinente periodo de información pública sin que se presentaran alegaciones, cuenta con el informe favorable de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife.