La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha presidido el acto de recepción institucional de los niños y niñas saharauis que forman parte de la iniciativa 'Vacaciones en Paz 2026'. Este encuentro, impulsado desde hace más de cuatro décadas por la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui (ACAPS), permite a los menores procedentes de los campamentos de refugiados compartir la época estival con familias del archipiélago. Pérez puso en valor la profunda solidaridad de la sociedad canaria, definiendo a las islas como una "tierra que abre los brazos y el corazón" ante las necesidades de este pueblo.

El Cabildo de Tenerife se vuelca con la delegación saharaui

Paralelamente, los menores fueron agasajados en el Cabildo de Tenerife por su presidenta, Rosa Dávila, y el vicepresidente insular, Lope Afonso. Dávila recordó que de los 71 menores saharauis que han llegado al archipiélago este verano, un total de 64 residirán temporalmente en Tenerife gracias al esfuerzo conjunto de la asociación y los hogares colaboradores. Las autoridades agradecieron enormemente la dedicación de las familias biológicas y de acogida, que consolidan una red de cariño y apoyo capaz de superar las distancias físicas y temporales.

Chequeos sanitarios y un respiro ante el calor extremo

La estancia en las islas no solo supone un necesario desahogo frente a las duras condiciones climatológicas de los campamentos de Tinduf, sino que además tiene un fin preventivo fundamental. A lo largo de las próximas semanas, los pequeños realizarán actividades culturales y de ocio, al tiempo que se someterán a minuciosas revisiones médicas generales. La consejera de Acción Social definió este programa histórico como un verdadero "puente de solidaridad" indispensable para mantener el bienestar de la infancia saharaui.

La empatía como motor de una sociedad más justa

Más allá del protocolo político, el éxito sostenido de este programa demuestra que apostar por la empatía colectiva y el apoyo mutuo es siempre una excelente idea. En un entorno global a menudo individualista, tender la mano de forma desinteresada a quienes más lo necesitan no solo transforma la realidad de estos pequeños durante el verano, sino que enriquece profundamente los hogares que los reciben. Es un recordatorio silencioso pero poderoso de que los pequeños gestos solidarios son capaces de construir lazos inquebrantables y humanizar nuestras comunidades.