Las reclamaciones al Comisionado de Transparencia suben un 18% por la opacidad administrativa

Noelia García, titular del Comisionado de Transparencia de Canarias, presentó el informe de la institución correspondiente al ejercicio 2025 a la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez. El documento revela un incremento del 18% en las quejas ciudadanas vinculadas al derecho de acceso a la información, alcanzando un total de 912 reclamaciones. Esta falta de transparencia afecta de manera mayoritaria a las administraciones locales, especialmente a los ayuntamientos, que con frecuencia justifican el retraso en las respuestas por la falta de personal en sus plantillas.

Resoluciones de obligado cumplimiento frente al silencio administrativo

El informe destaca que una gran parte de estas reclamaciones se originan por el silencio administrativo de las corporaciones, que en muchas ocasiones optan por ignorar tanto la solicitud del ciudadano como los requerimientos del propio Comisionado. Ante esta situación de desatención, García recordó que las resoluciones emitidas por el órgano de control no son meras recomendaciones, sino dictámenes de obligado cumplimiento para las entidades. Si una administración no está de acuerdo con la resolución, su única vía legal es interponer un recurso contencioso-administrativo.

Hacia una nueva ley autonómica con capacidad de sanción

A pesar de que los índices generales de evaluación han mejorado respecto a periodos anteriores, la comisionada incidió en que todavía queda un largo camino por recorrer para implantar una verdadera cultura de la transparencia. Con el fin de corregir los incumplimientos reiterados, el Gobierno autonómico ya está impulsando una nueva Ley de Transparencia. Esta futura normativa prevé incorporar por primera vez un régimen sancionador específico para castigar de manera efectiva a aquellas instituciones públicas que vulneren de forma sistemática el derecho de acceso a la información.