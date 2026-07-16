Prisión para un policía local y cinco detenidos por una red de narcotráfico en Canarias

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado un auto por el que ordena el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para seis personas que fueron detenidas esta misma semana en el marco de una gran operación antidroga. Entre los individuos enviados a la cárcel destaca la presencia de un agente de la policía local de la capital grancanaria, lo que ha generado una notable conmoción en las instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana en las islas.

Según ha informado de manera oficial el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el magistrado tomó esta decisión tras someter a un exhaustivo interrogatorio a los siete arrestados a lo largo del jueves. El operativo ha permitido desarticular una peligrosa red que, presuntamente, operaba de forma continuada en todo el archipiélago canario. Los indicios recopilados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado apuntan a una estructura organizada con un claro reparto de tareas y jerarquía.

El instructor atribuye a este grupo, de forma indiciaria y a la espera de que avance la investigación judicial, la comisión de graves delitos. En concreto, se les acusa de tráfico de drogas a gran escala, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas. La confiscación de armamento añade un componente de notable peligrosidad a la actividad de esta banda, evidenciando los métodos que emplean este tipo de organizaciones para proteger sus cargamentos y asegurar su territorio.

Respecto al séptimo detenido que fue puesto a disposición judicial, el juez ha optado por decretar su libertad provisional, aunque sometido a estrictas medidas cautelares para evitar el riesgo de fuga. En este sentido, se le ha impuesto la obligación de comparecer apud acta dos veces al mes en sede judicial. Esta medida garantiza que el investigado permanezca a disposición del tribunal mientras continúan las diligencias previas y se esclarece su grado de participación en la trama delictiva.

Por último, fuentes judiciales han confirmado que el magistrado ha procedido a levantar el secreto de sumario que pesaba sobre las actuaciones. Este paso procesal resulta fundamental para que las partes personadas puedan tener acceso íntegro a los atestados, escuchas y demás pruebas recabadas durante los meses que haya durado la investigación policial. La implicación de un funcionario público como es un policía local obliga a depurar responsabilidades para preservar la integridad del Estado de Derecho frente a la corrupción y el crimen organizado.