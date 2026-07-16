Un archipiélago cortado del mundo

El año 1941 marcó el inicio de una de las épocas más oscuras para el archipiélago. Con una España devastada por la Guerra Civil y Europa inmersa en la Segunda Guerra Mundial, Canarias quedó aislada. El tráfico marítimo, motor vital de las islas, se colapsó por completo. Las exportaciones de plátanos y tomates se detuvieron, los almacenes se llenaron de fruta podrida y el suministro de trigo, petróleo y medicinas dejó de llegar. La hambruna y las enfermedades azotaron con fuerza a la población insular. Ante una situación que amenazaba con la disolución social, el Gobierno central reaccionó con una fórmula excepcional, la creación del Mando Económico de Canarias, en marzo de 1943 el general Francisco García-Escámez asumió la Capitanía General de Canarias y, por consiguiente, la jefatura del Mando Económico.

El estraperlo como balsa de salvación

La doctrina oficial del régimen en la Península imponía una autarquía estricta basada en el control de precios y el racionamiento. Sin embargo, la escasez extrema demostró rápidamente que las cartillas estatales no llenaban los platos. El ingenio ciudadano respondió con el estraperlo, el mercado negro de alimentos básicos. En lugar de aplicar una represión ciega que hubiese condenado a la población a una inanición segura, García-Escámez demostró un realismo poco común. El Mando Económico comprendió que el comercio clandestino era la única vía para garantizar el abastecimiento. La decisión no fue prohibir, sino legalizar y fiscalizar el mercado negro, asumiendo que la oferta y la demanda seguían operando a pesar de los decretos ministeriales.

Esta tolerancia regulada permitió al Mando Económico idear un mecanismo financiero singular. Mediante la aplicación de recargos y tasas especiales sobre los productos importados y exportados que se movían en estos canales alternativos, las autoridades insulares comenzaron a recaudar fondos extraordinarios. Aquel dinero no ingresaba en las arcas de la Hacienda Pública central, una burocracia ineficiente que operaba a miles de kilómetros de distancia. Los recursos se gestionaron directamente en las islas, constituyendo una suerte de autonomía fiscal de facto en un periodo de máximo centralismo político. La riqueza generada por el propio intercambio comercial se quedaba en el territorio para resolver las urgencias de sus habitantes.

Ladrillos contra la miseria urbana

Con estos fondos bajo control estrictamente local, el general impulsó un plan de obras públicas de una magnitud nunca antes vista por los canarios. El objetivo era doble, dotar a las islas de infraestructuras críticas y ofrecer empleo a miles de campesinos que huían de la miseria rural y abarrotaban las capitales. Bajo esta gestión descentralizada nació en 1943 el Mercado de Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife, concebido para modernizar el comercio de abastos. Para atajar el chabolismo rampante, se financiaron proyectos de viviendas sociales como la Barriada García Escámez en Tenerife o los complejos habitacionales en Arrecife. La inversión no se limitó a construir, el Mando adquirió también los terrenos necesarios para consolidar la sede de la Universidad de La Laguna, entendiendo que el desarrollo futuro requería bases educativas sólidas.

El recelo centralista ante el éxito local

El experimento terminó formalmente en 1946. La versión oficial argumentó que la situación de emergencia económica había desaparecido con el fin de la guerra mundial. No obstante, los análisis históricos confirman que la disolución del Mando obedeció al temor político de los Ministerios madrileños. La enorme autonomía financiera acumulada por García-Escámez, sumada a una popularidad indiscutible entre las clases trabajadoras canarias, encendió las alarmas del centralismo. Un territorio que demostraba ser capaz de salir de la miseria gestionando sus propios recursos y flexibilizando los controles del Estado resultaba un ejemplo intolerable para la ortodoxia intervencionista de la época.

Eliminar el "Monumento a Franco"



La pretensión actual de demoler monumentos bajo el pretexto de purificar el el archipiélago, demuestra una falta absoluta de coherencia lógica. Si se aplica el mismo baremo ideológico a todo el legado de aquel mandato, la administración se vería obligada a demoler el Mercado de Nuestra Señora de África, a desmantelar por completo la Barriada García Escámez en Tenerife, a derribar los complejos de viviendas sociales en Arrecife, a expropiar los terrenos fundamentales de la Universidad de La Laguna e incluso a destruir los puentes y redes de agua que permitieron el desarrollo urbano de las islas. Exigir la desaparición de una escultura que los documentos definen como un canto a la paz, mientras se mantiene el uso diario de los hospitales, barrios y mercados construidos bajo la misma autoridad militar, evidencia que la hipocresía de querer eliminar el Monumento a la Paz, es solo una herramienta política ante la incapacidad de resolver los problemas económicos del presente.