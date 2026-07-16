Santa Cruz prepara una gran fiesta para seguir la final del Mundial con España

Santa Cruz de Tenerife ofrecerá este domingo un espacio para que los aficionados puedan seguir en directo la final del Mundial de fútbol, en la que la selección española buscará el título. El Ayuntamiento de Santa Cruz, junto a la organización del Tenerife Cook Music Fest, y con la colaboración de la Autoridad Portuaria y el Cabildo de Tenerife, habilitará el recinto del festival para la retransmisión del encuentro a través de varias pantallas gigantes.

El acceso al espacio, situado en la Zona Portuaria donde entre el jueves y el sábado se celebra el festival musical, comenzará a las 18:00 horas. Antes del inicio del partido, previsto para las 20:00 horas, se desarrollará una programación de animación para los asistentes.

La entrada será gratuita, aunque el aforo estará limitado a 10.000 personas. El acceso al recinto se realizará mediante un control de entradas que permanecerá abierto hasta completar la capacidad máxima autorizada.

Además de la retransmisión del encuentro, el espacio contará con servicio de hostelería y actividades de animación para crear un ambiente festivo durante toda la tarde.

La organización también ha confirmado que la emisión del partido estará garantizada hasta el final, independientemente de que el campeón se decida en los 90 minutos reglamentarios, en la prórroga o en una tanda de penaltis.

Para garantizar la seguridad y facilitar la salida de los asistentes una vez concluya el evento, se ha previsto un dispositivo especial con la colaboración de los cuerpos policiales, que coordinarán tanto la evacuación del recinto como la regulación del tráfico en los alrededores.

Con esta iniciativa, Santa Cruz busca convertir el recinto del Cook Music Fest en un punto de encuentro para que miles de aficionados puedan vivir de forma conjunta una cita histórica para el fútbol español.