Una mujer de 40 años, herida grave tras ser atropellada en Lanzarote

Una mujer de 40 años ha resultado herida de carácter grave tras ser víctima de un atropello durante la pasada medianoche en el municipio de Teguise, situado en la isla de Lanzarote. El suceso ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de extremar las precauciones en las vías urbanas durante las horas nocturnas, momento en el que la visibilidad se reduce de forma considerable y el riesgo de accidentes de tráfico tiende a aumentar.

Según la información proporcionada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 de Canarias, la alerta se recibió cuando apenas pasaban nueve minutos de la medianoche, a las 00:09 horas de este jueves. El aviso advertía de que un peatón acababa de sufrir un impacto por parte de un vehículo en la céntrica plaza Pueblo Marinero de la citada localidad conejera, una zona que habitualmente cuenta con un notable tránsito peatonal.

De forma inmediata, la sala operativa del 112 activó los recursos de emergencia necesarios y desplazó al lugar de los hechos a una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Al llegar a la zona del incidente, el personal sanitario procedió a estabilizar a la víctima, comprobando que la afectada presentaba un cuadro clínico compatible con un politraumatismo de pronóstico grave como consecuencia directa del fuerte impacto recibido.

Tras una primera valoración y atención médica en el lugar de los hechos, los facultativos decidieron que era indispensable el traslado urgente de la herida para que recibiera una asistencia especializada. Por ello, fue evacuada de inmediato en la ambulancia medicalizada hasta el Hospital Doctor José Molina Orosa, el centro sanitario de referencia en la isla, donde ingresó para ser tratada de las graves lesiones sufridas en el siniestro.

En paralelo al despliegue sanitario, hasta la plaza Pueblo Marinero se desplazaron también agentes de la Policía Local del municipio. Los efectivos de seguridad se encargaron de asegurar el perímetro para facilitar la labor de los servicios de emergencia y garantizar la seguridad del resto de usuarios de la vía pública en esos momentos de notable confusión.

Asimismo, los agentes han iniciado las pesquisas pertinentes y han instruido el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias exactas del atropello. La investigación tratará de determinar las causas que llevaron al vehículo a impactar contra la viandante, analizando factores clave como la velocidad, la iluminación de la vía o las posibles distracciones.

Este nuevo accidente vial recuerda la necesidad ineludible de mantener una prudencia extrema al volante, especialmente en núcleos de población donde la interacción entre automóviles y transeúntes es constante. Las autoridades insisten de manera recurrente en el respeto a las normas para evitar tragedias con graves consecuencias para los usuarios más vulnerables de la vía pública.