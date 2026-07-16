Una mujer, herida tras chocar su patinete eléctrico con una guagua en Las Palmas

Una mujer ha sufrido lesiones de diversa consideración este jueves tras verse involucrada en un siniestro vial en la capital grancanaria. El suceso se produjo como consecuencia de una colisión entre el vehículo de movilidad personal que conducía y un vehículo de transporte público. Según la información proporcionada por los servicios autonómicos, el incidente obligó a movilizar de inmediato a los equipos de asistencia médica y de seguridad.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias recibió la alerta inicial en torno a las 11:06 horas. Los alertantes informaban de que se había producido un impacto directo entre el citado vehículo de dos ruedas y un autobús urbano, conocido popularmente en las islas como guagua. El escenario del accidente fue la calle Eduardo Benot, una vía que suele registrar un volumen significativo de tráfico en Las Palmas de Gran Canaria. Ante la situación, se activó al personal del Servicio de Urgencias Canario, que acudió rápidamente al lugar para evaluar el estado de la afectada.

A su llegada, los efectivos sanitarios comprobaron que la conductora presentaba diversas contusiones de carácter moderado. Tras una primera intervención de estabilización en la propia calzada, los médicos determinaron la necesidad de someterla a pruebas complementarias. Por este motivo, la herida fue trasladada en una ambulancia hasta las instalaciones del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde ha quedado en observación clínica para asegurar su correcta evolución médica.

En el operativo de respuesta también participaron de forma activa agentes de la Policía Local del municipio, quienes se personaron en la mencionada calle para garantizar el orden de la vía. Los efectivos de seguridad procedieron a regular el tránsito de vehículos mientras los facultativos realizaban su labor y, posteriormente, instruyeron el correspondiente atestado policial para esclarecer de manera rigurosa las circunstancias exactas que propiciaron este choque fortuito.

Este tipo de percances pone de manifiesto el constante desafío que supone en los núcleos urbanos la convivencia entre los nuevos medios de transporte y los vehículos tradicionales. Durante los últimos años, la utilización de este tipo de dispositivos de movilidad personal se ha multiplicado debido a su agilidad y economía. Sin embargo, su integración en el flujo habitual de la circulación exige un cumplimiento riguroso de las normas de tráfico vigentes.

Las autoridades municipales y de seguridad vial recuerdan periódicamente la necesidad de que los usuarios de estos dispositivos circulen por los carriles habilitados, no invadan las aceras peatonales y respeten estrictamente la señalización de semáforos, especialmente frente a vehículos de gran tonelaje como los autobuses. La prevención y el respeto a la normativa resultan pilares fundamentales para minimizar los riesgos en las calles y asegurar un modelo de ciudad más ordenado para el conjunto de los ciudadanos.