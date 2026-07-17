BNI Las Palmas respalda la candidatura de la capital grancanaria a Capital Europea de la Cultura 2031

La organización empresarial BNI Las Palmas ha formalizado este jueves su adhesión a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria para convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031, reforzando el respaldo del tejido económico a un proyecto que busca situar a la cultura como eje de desarrollo y proyección internacional.

El manifiesto de apoyo fue firmado por el concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, y la directora regional de BNI Las Palmas y BNI Andalucía Occidental, Carolina Villén, en un acto en el que también participó el director artístico de la candidatura, José Luis Pérez Pont.

Íñiguez agradeció la incorporación de la organización y destacó que el respaldo de una entidad que agrupa a cientos de empresarios "demuestra que esta candidatura es un proyecto compartido por toda la sociedad". Asimismo, subrayó que la Capital Europea de la Cultura 2031 representa "una oportunidad para proyectar el talento, la creatividad y la capacidad transformadora de Las Palmas de Gran Canaria mediante la colaboración entre instituciones, sector cultural, Universidad, empresas y ciudadanía".

Por su parte, Carolina Villén aseguró que la candidatura supone una oportunidad para reforzar la imagen internacional de la ciudad y favorecer nuevas oportunidades de desarrollo económico, social y cultural, en consonancia con los valores de cooperación que promueve BNI.

La organización celebra este año el décimo aniversario de su implantación en Gran Canaria. Actualmente cuenta con nueve grupos activos y una red formada por más de 250 empresarios y profesionales. En estos diez años ha generado más de 230.000 referencias comerciales y ha contribuido a impulsar operaciones de negocio por un valor superior a los 250 millones de euros en la isla.

Con esta adhesión, el Ayuntamiento sigue ampliando la lista de apoyos institucionales y sociales a una candidatura que ya ha superado la primera fase del proceso y figura entre las cuatro ciudades finalistas que aspiran a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.

Entre las entidades que ya han respaldado oficialmente la candidatura se encuentran el Gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la UD Las Palmas y el CB Gran Canaria.