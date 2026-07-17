Canarias mantendrá el tipo cero del IGIC a los combustibles durante todo el mes de agosto

Los conductores canarios podrán seguir repostando sin pagar IGIC durante todo el mes de agosto. La Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias ha confirmado que mantendrá el tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) sobre los combustibles, una medida que busca aliviar el gasto de las familias y las empresas en un momento en el que la inflación sigue pasando factura al bolsillo.

La decisión se apoya en el Decreto ley 3/2026, aprobado el pasado mes de abril y prorrogado posteriormente mediante el Decreto ley 4/2026, que permite mantener esta rebaja fiscal hasta el 30 de septiembre siempre que se cumplan determinados indicadores económicos.

En este caso, el requisito vuelve a cumplirse. El precio de los carburantes continúa muy por encima del registrado hace un año y el diferencial del IPC supera el 15 %, lo que activa automáticamente la continuidad del tipo cero del IGIC durante agosto.

Con esta medida, el Ejecutivo autonómico pretende contener el precio que pagan los consumidores cada vez que llenan el depósito. El Gobierno considera que el elevado coste de la energía y del transporte sigue afectando tanto a las familias como a las empresas canarias, que además soportan los sobrecostes derivados de la insularidad.

Desde la Consejería de Hacienda defienden que la eliminación temporal del impuesto ha permitido amortiguar parte del impacto de la inflación en los últimos meses, reduciendo la presión sobre el tejido empresarial y ofreciendo un pequeño respiro a los ciudadanos.

El Ejecutivo canario insiste en que esta rebaja fiscal forma parte de las medidas adoptadas para frenar el impacto del encarecimiento de los combustibles y contribuir a proteger la economía de los hogares y las empresas mientras persista la actual situación de precios.