Carmen Pérez ya opta a la alcaldía de Santa Cruz. "Es el momento de recuperar el orgullo de ser la capital de Canarias".

Carmen Pérez aterrizó el debate en la realidad más cercana para el ciudadano, la gestión municipal. En su presentación oficial como candidata a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Pérez articuló un discurso centrado en la reactivación económica y el rescate del prestigio local, resumiendo su proyecto en una frase lapidaria: "Es el momento de recuperar el orgullo de ser la capital de Canarias".

El diagnóstico de un letargo institucional

La declaración de intenciones de la candidata popular no es un mero eslogan de campaña, sino el reflejo de un malestar palpable en las calles chicharreras. En los últimos años, Santa Cruz ha evidenciado una preocupante pérdida de dinamismo. La asfixia burocrática, la lentitud en la concesión de licencias y una presión fiscal que no se traduce en la excelencia de los servicios públicos han provocado que la ciudad ceda terreno frente a otros polos de inversión en la isla y frente al empuje de Las Palmas de Gran Canaria.

Para Carmen Pérez, el concepto de capitalidad no se sostiene únicamente sobre la historia o la demografía, sino sobre el liderazgo económico. Ese "orgullo" que apela a recuperar pasa por convertir de nuevo a la ciudad en un entorno amable para el emprendedor, donde abrir un negocio en la Zona Centro o en los barrios no sea un acto de heroísmo frente a la Administración.

Un perfil orientado a la gestión y la libertad

¿Pero quién es la figura elegida por la dirección del PP, en sustitución de Carlos Tarife, para capitanear este reto electoral? El perfil de Carmen Pérez responde a un currículum orientado a la gestión. Abogada de profesión, ejerce en la actualidad como concejala y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, asumiendo las áreas críticas de Empleo, Comercio y Turismo. Esta doble vertiente, jurídica y ejecutiva, le otorga un conocimiento directo tanto de los cuellos de botella de la maquinaria burocrática como de las necesidades diarias del tejido empresarial chicharrero. Durante su etapa en el consistorio local, ha impulsado planes estratégicos de ocupación y ha enfocado sus esfuerzos en posicionar a la capital dentro del mercado del turismo de ferias y congresos.

Desde esa toma de contacto real con la promoción económica, su hoja de ruta parte de una premisa clara: la Administración local debe actuar como un agente facilitador y no como un freno a la inversión. Su proyecto asume que la optimización de los recursos públicos y la contención del gasto superfluo son los pasos técnicos indispensables para lograr un objetivo mayor: reducir la carga tributaria que ahoga a las familias y a los autónomos del municipio. La candidata popular plantea aplicar la eficiencia de su trayectoria privada a las oficinas públicas, marcando como prioridad la agilidad en las licencias, el orden en las calles y la libertad comercial, condiciones necesarias para que Santa Cruz recupere el liderazgo como motor económico de la isla.

La receta para reactivar Santa Cruz

Arropada por la plana mayor de su partido, Pérez desgranó los pilares de lo que debe ser la capital del futuro. La receta, de indudable corte liberal, pone el foco en la creación de riqueza como único motor real de progreso social.

Para que Santa Cruz recupere su orgullo, la candidata propone una simplificación administrativa drástica, atrayendo inversión que genere empleo estable. Se trata de devolver el protagonismo al ciudadano, garantizando que el dinero de sus impuestos se invierte de manera eficiente en el mantenimiento del espacio público y no en el sostenimiento de estructuras burocráticas sobredimensionadas. Con este paso al frente en el TEA, Carmen Pérez asume el reto de despertar a Santa Cruz de su letargo y devolverle el pulso económico y vital que exige su condición de cocapital del archipiélago.