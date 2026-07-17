Detenida una turista en Gran Canaria tras irse de un hotel sin pagar más de 2.400 euros

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de una mujer de nacionalidad extranjera como presunta autora de un delito de estafa. Los hechos tuvieron lugar después de que la acusada presuntamente abandonara un conocido establecimiento hotelero ubicado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, sin abonar el coste de su estancia. La factura que dejó pendiente asciende a un total de 2.483 euros, lo que motivó la inmediata intervención de las autoridades competentes ante este fraude a los operadores turísticos de la región.

La pertinente investigación policial se inició justo después de que los responsables y administradores del recinto vacacional presentaran la correspondiente denuncia. Según expusieron, una familia completa, integrada por dos personas adultas y un menor de edad, había abandonado las instalaciones del hotel tras permanecer alojados durante once noches. Disfrutaron de unas vacaciones en régimen de todo incluido, haciendo pleno uso de los servicios del complejo, pero se marcharon repentinamente sin formalizar el pago de la cuantiosa factura generada, tal y como ha informado de manera oficial la Jefatura Superior de Policía.

En concreto, tal y como detalla la denuncia interpuesta por la gerencia, la reserva de las habitaciones se había realizado previamente a través de la página web oficial del establecimiento turístico. Durante este proceso telemático, la clienta facilitó una tarjeta bancaria como método de garantía. Sin embargo, al intentar efectuar el cargo correspondiente una vez finalizada la estancia, el sistema de pago electrónico del hotel denegó la transacción y no permitió completar la operación financiera, dejando al descubierto la maniobra para evitar hacer frente a los costes.

Ante esta inesperada situación, el personal administrativo del hotel intentó ponerse en contacto en reiteradas ocasiones con la mujer que había realizado la reserva para intentar regularizar la deuda pendiente. Aunque inicialmente la turista respondió a las llamadas y manifestó su supuesta intención de efectuar el abono, alegando que sufría problemas técnicos para acceder a su tarjeta bancaria al encontrarse ya en la terminal aeroportuaria, finalmente cesó toda comunicación con los empleados sin llegar a realizar la transferencia de los fondos exigidos.

Tras tener pleno conocimiento de estos hechos constitutivos de un delito contra el patrimonio, los agentes establecieron un rápido dispositivo de localización. Esta ágil respuesta policial permitió identificar a la presunta infractora en las mismas dependencias del Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Gran Canaria, procediendo a su inmediata captura instantes antes de que lograra subirse al avión y abandonar el territorio nacional con impunidad.

Una vez practicada la detención en el aeródromo y realizadas las primeras gestiones de rigor, la ciudadana extranjera fue trasladada a la Comisaría de Policía Nacional de Maspalomas. Allí se procedió a la instrucción de las correspondientes diligencias policiales por el presunto delito de estafa, siendo puesta posteriormente a disposición de la autoridad judicial competente, que determinará las responsabilidades legales de este incidente.