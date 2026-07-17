Don Omar conquista el Cook Music Fest en una noche de clásicos, sorpresas y miles de asistentes

Don Omar volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los grandes referentes del reguetón internacional. El artista puertorriqueño fue el encargado de cerrar este jueves la primera gran noche del Tenerife Cook Music Fest con un concierto que reunió a miles de personas en el recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife y que convirtió el festival en una auténtica fiesta de la música urbana.

Desde que apareció sobre el escenario, el público respondió cantando cada uno de sus grandes éxitos. Temas como Dale Don Dale, Pobre Diabla, Salió el Sol, Ella y Yo o Danza Kuduro hicieron vibrar a un recinto lleno, donde no faltaron los teléfonos móviles iluminando el cielo y un público entregado de principio a fin.

El festival fue ganando intensidad con el paso de las horas. La jornada arrancó con Luar La L, Miky Woodz y Dei V, y continuó con las actuaciones de Farruko e Ivy Queen. El festival volvió a reunir a asistentes llegados de diferentes puntos de Canarias y también a numerosos visitantes que aprovecharon la cita musical para disfrutar de una de las grandes propuestas del verano en el Archipiélago.

El concierto de Don Omar dejó además uno de los momentos más celebrados de la noche cuando compartió nuevamente el escenario con Farruko, que había actuado previamente en solitario. La colaboración entre ambos artistas desató una gran ovación entre los asistentes y puso el broche de oro a una jornada marcada por el reguetón y los grandes éxitos del género.

Más allá de la música, la primera jornada también dejó un pequeño sobresalto cuando Ivy Queen se vio obligada a interrumpir brevemente su actuación tras el desvanecimiento de un espectador. El incidente quedó finalmente en un susto y la artista pudo reanudar el concierto pocos minutos después, sin mayores consecuencias.

Chayanne toma el relevo este viernes

El Cook Music Fest continuará este viernes con otra de las jornadas más esperadas de esta edición. El protagonismo será para Chayanne, que regresará a Tenerife con una gira en la que repasará algunos de los grandes éxitos de su carrera.

El artista puertorriqueño compartirá cartel con Olga Tañón, Gente de Zona, Greeicy y Emily Estefan, en una velada que cambiará el protagonismo del reguetón por los ritmos latinos, el pop y la música tropical.

La organización espera volver a reunir a miles de asistentes en el recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife antes del cierre del festival, previsto para el sábado con una última jornada dedicada a los sonidos urbanos y tropicales.