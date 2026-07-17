El caos de las guaguas en los aeropuertos canarios desata un duro choque entre el Gobierno Regional y Aena

El Gobierno de Canarias ha alzado la voz de alarma ante lo que considera una imposición unilateral por parte de Aena en la gestión de las instalaciones aeroportuarias de las islas. La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha exigido formalmente una mesa de trabajo antes de que finalice el mes de julio para abordar las incidencias y el descontrol registrados tras la implantación del nuevo sistema de acceso y estacionamiento de guaguas. El Ejecutivo autonómico denuncia que, a pesar de que la entidad estatal se había comprometido en la Comisión de Coordinación Aeroportuaria a posponer la medida para estudiar de forma consensuada soluciones técnicas como la habilitación de bolsas de espera, ha procedido a su aplicación sin transferir información institucional alguna y de espaldas a la Administración regional.

Un golpe directo al único transporte de alta capacidad de las islas

La principal preocupación del Departamento de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad reside en el retroceso que este nuevo modelo supone para las políticas de sostenibilidad medioambiental en el Archipiélago. Desde el Gobierno canario recuerdan que las guaguas constituyen la única alternativa de transporte masivo disponible para conectar las terminales con los núcleos urbanos y las zonas turísticas clave. Al dificultar deliberadamente su operatividad con trabas de acceso, las directrices de Aena penalizan el uso del transporte público e incentivan de manera indirecta el uso del vehículo privado y los coches de alquiler, agravando exponencialmente los ya alarmantes problemas de congestión viaria que sufren las carreteras canarias.

Las peculiaridades de la operativa aeroportuaria totalmente ignoradas

El malestar técnico se fundamenta en la total desconexión del plan de Aena con la realidad diaria de los aeropuertos insulares. Factores externos inevitables, como los retrasos en los vuelos, los tiempos de espera en la recogida de equipajes o los rigurosos controles documentales a pasajeros internacionales, provocan de forma recurrente que las guaguas de servicio público superen el estricto tiempo de cortesía asignado en los puntos de recogida. Al no contemplar estas singularidades operativas, el sistema sanciona y etiqueta de "mala praxis" a las empresas de transporte colectivo por demoras que escapan por completo a su control y que son consustanciales a la propia actividad de las terminales aéreas.

Alarma en el sector turístico y exigencia de una solución equilibrada

Esta parálisis operativa no solo perjudica a los profesionales de la movilidad, sino que impacta de manera directa sobre la imagen reputacional de Canarias como destino de primer nivel en plena campaña vacacional. Los turoperadores y agentes del sector del turismo alertan de las deficiencias que sufren diariamente miles de viajeros al iniciar su estancia en las islas en medio de colas y desorganización. Pese a la dureza de las críticas por el descontrol actual, la Consejería insiste en que mantiene su mano tendida a la colaboración con el Estado, recordando el marco de cooperación que permitió asegurar más de 1.800 millones de euros de inversión para las infraestructuras canarias en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III).