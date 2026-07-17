Feijóo avala a Poli Suárez en Las Palmas: "El partido ha acertado de lleno"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha aterrizado en Canarias con un objetivo estratégico: arrebatar Las Palmas de Gran Canaria a la izquierda. Su apuesta es Poli Suárez, actual consejero de Educación del Ejecutivo autonómico, a quien ha encomendado la ardua tarea de rescatar la ciudad de la parálisis administrativa que lastra su economía diaria.

El diagnóstico en la calle: parálisis y abandono

Tras recorrer el centro de la capital grancanaria, Feijóo constató sobre el terreno el deterioro del tejido urbano. "El partido en la comunidad autónoma ha acertado de lleno", sentenció el líder nacional durante la presentación oficial. El mandato de Génova es claro. No basta con ganar las elecciones; la exigencia es reconstruir la ciudad tras años de abandono. Feijóo pidió a los suyos unidad, trabajo y honradez para demostrar que existe una alternativa real de gestión.

Libertad económica frente al muro intervencionista

Poli Suárez recoge el guante. Lejos del ruido político, el candidato perfila un modelo municipal orientado a la libertad económica. Su diagnóstico huye del conformismo. Promete levantar la ciudad, generar riqueza y evitar que la vivienda siga siendo un muro inaccesible para los jóvenes, apostando por flexibilizar la oferta frente al intervencionismo que asfixia el mercado inmobiliario local.

"Sabemos de sobra cómo está la ciudad, es una percepción generalizada", reconoció Suárez ante sus simpatizantes. La estrategia del candidato renuncia a la crispación para centrarse en la acción. Su hoja de ruta exige limpiar la burocracia, agilizar trámites y devolver el dinamismo a unas calles que han perdido el pulso comercial.

Gestión contrastada para despertar a la capital

El presidente autonómico, Manuel Domínguez, bendijo el movimiento, asumiendo el "roto" que supone sacar a Suárez del Gobierno de Canarias. Domínguez recordó que su gestión en Educación ha aportado resultados concretos, logrando bajar las ratios y multiplicar las plazas de cero a tres años sin disparar el gasto ineficiente.

Ahora, el PP busca trasladar esa misma capacidad ejecutiva a Las Palmas de Gran Canaria. El reto es devolver la certidumbre a unos ciudadanos agotados por el declive de su ayuntamiento y sentar las bases para que el capital y el talento vuelvan a elegir la ciudad para instalarse.