Feijóo planta cara a Sánchez sobre Canarias."El contribuyente isleño no puede seguir pagando el caos migratorio"

La posición estratégica de Canarias como frontera sur de la Unión Europea la sitúa en el epicentro de los flujos demográficos. Esta realidad, lejos de abordarse con la seriedad que requiere, ha sido gestionada por el Ejecutivo central desde la más absoluta improvisación y un buenismo que está castigando a Canarias. Durante su intervención hoy en el Tenerife Espacio de las Artes (TEA), el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, abordó el desafío migratorio exigiendo una verdadera visión de Estado para atajar la desidia actual.



El fracaso de la improvisación estatal

Su mensaje ante los tinerfeños fue directo: las islas necesitan con urgencia "una política migratoria firme, ordenada y europea". Para la formación popular, el control riguroso de las fronteras no representa únicamente una cuestión fundamental de seguridad jurídica y territorial. Es, en la práctica, la única garantía real para ofrecer una capacidad de acogida viable, sin comprometer el funcionamiento de los servicios públicos que los ciudadanos sostienen con el pago de sus impuestos. El descontrol y la falta de planificación asfixian las arcas de la Administración canaria.

Europa y la defensa de la frontera sur

Para el líder de la oposición, el actual desbordamiento de las infraestructuras de acogida en el archipiélago deja en claro un abandono sistemático por parte de Pedro Sánchez. Al externalizar el inmenso peso de la gestión sobre Cabildos y Ayuntamientos, administraciones ya agotadas técnica y financieramente, el Gobierno central pone en grave riesgo la cohesión social de las islas. Ante esta dejación de funciones, Feijóo reclamó la implicación real, directa y presupuestaria de Bruselas. Afrontar un fenómeno geopolítico de este calibre excede ampliamente las competencias y los recursos de un Gobierno autonómico que se ve obligado a suplir las carencias crónicas del Estado.

La inmigración con los azules y con los rojos

Las estadísticas oficiales de los Balances de Inmigración Irregular del Ministerio del Interior reflejan las dos realidades fruto de la gestión de la frontera sur. Durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy, los registros estatales documentaron una contención casi total de la ruta atlántica, alcanzando mínimos históricos de apenas 2.695 inmigrantes en todo su mandato. Esta desactivación no fue porque sí: es el resultado de una política exterior enfocada en la cooperación policial en origen y la solidez de los acuerdos con países como Senegal y Mauritania. Al frenar las salidas desde la costa africana, el Estado cumplía su función básica de control fronterizo y libraba a las administraciones insulares de soportar la inmensa carga financiera de una crisis permanente.

Por el contrario, los mismos registros del Ministerio retratan bajo el mandato de Pedro Sánchez un colapso estructural sin precedentes, fulminando cualquier marca histórica al superar la barrera de las 46.000 entradas en el último ejercicio. Los continuos bandazos diplomáticos de Moncloa en el norte de África, sumados a una evidente falta de previsión, han reactivado la ruta marítima más letal hacia Europa. Ante esta ineficacia en origen, el Ejecutivo central ha optado por la vía más perjudicial para el archipiélago: externalizar el problema. Al final de la cadena, vuelve a ser el contribuyente canario y las corporaciones locales quienes asumen en la más estricta soledad la presión financiera y el desgaste logístico de una emergencia que asfixia nuestros recursos.

Un escaparate de excelencia, no de crisis

Este imperativo de orden institucional es el paso previo innegociable para reposicionar al archipiélago en el lugar que le corresponde por su empuje empresarial y su indiscutible peso en el mercado turístico global. Lejos de resignarse a que las islas se conviertan en un escenario crónico de emergencias humanitarias, Feijóo elevó el listón de la ambición y aseguró a modo de cierre que "Canarias tiene que ser la mejor imagen de España". Un objetivo de excelencia que requiere certezas básicas: el Estado debe asumir sus obligaciones ineludibles, imponer el cumplimiento de la ley, garantizar el orden en sus fronteras y proyectar hacia el exterior un entorno de confianza y estabilidad, indispensable para la creación de riqueza.