Feijóo sentencia desde Santa Cruz de Tenerife que "Canarias ha sido la zona cero de la corrupción"

El Tenerife Espacio de las Artes (TEA) se convirtió en el escenario donde el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, arropado por el líder regional Manuel Domínguez, desgranó un diagnóstico sobre el estado actual de las instituciones españolas. Analizó la preocupante pérdida de calidad democrática que sufre el país, con una alusión directa al papel que ha jugado el archipiélago en los últimos escándalos estatales.

El estigma de las tramas en las islas

Durante su intervención, Feijóo no eludió la realidad de los casos que han salpicado la gestión pública en las islas en los últimos tiempos. El líder popular fue contundente al calificar a la Comunidad Autónoma como la "zona cero de la corrupción sanchista", vinculando directamente al territorio con episodios tan opacos como el caso del Tito Berni o la controvertida trama de las mascarillas.

Para Feijóo, estas prácticas no solo erosionan el crédito de las siglas que gobiernan, sino que dañan profundamente la reputación y el potencial de Canarias frente al exterior. Con ironía, Feijóo sentenció que la situación procesal del entorno del Ejecutivo central es insostenible, afirmando que "en este momento hay más imputados que diputados" sosteniendo la coalición gubernamental.

Alarma por el retroceso democrático

Lejos de quedar en una crítica puramente partidista, el discurso se apoyó en datos e informes internacionales. El líder de la oposición recordó que el último informe sobre el Estado de Derecho emitido por las instituciones comunitarias alerta con claridad de que la salud de nuestra democracia se está desmejorando de forma progresiva.

La falta de contrapesos y la colonización partidista de los órganos reguladores son síntomas alarmantes que el tejido civil y empresarial empieza a notar en forma de inseguridad jurídica. Según el planteamiento popular, la pérdida de confianza en las reglas del juego frena la inversión y penaliza el desarrollo, un lujo que una economía insular como la canaria no se puede permitir.

Tres pilares contra el intervencionismo

Frente al desgaste del modelo actual, el Partido Popular planteó un compromiso explícito para recuperar los principios básicos de la gestión pública. La primera premisa económica del plan liberal es clara: "El dinero de los impuestos es sagrado", lo que obliga a una fiscalización absoluta del gasto y a un respeto escrupuloso hacia el contribuyente.

Para ejecutar esta limpieza, el plan de choque de Feijóo se asienta sobre tres reformas normativas inmediatas: