La Audiencia de Las Palmas absuelve a José Montelongo tras catorce años de proceso judicial

José Montelongo, exalcalde de Arrecife y actual miembro de Coalición Canaria, ha quedado plenamente absuelto por la Audiencia de Las Palmas en las dos piezas del llamado caso Montecarlo. La resolución judicial exime de responsabilidad penal a la práctica totalidad de los acusados en esta causa, relacionada con la gestión de fondos públicos, con la única excepción del interventor municipal. Tras notificarse el fallo definitivo, Montelongo ha comparecido ante los medios de comunicación para ofrecer su valoración sobre el desarrollo del proceso.

El procedimiento penal se inició originalmente en el año 2012. Cuatro años más tarde, en 2016, la apertura del juicio oral motivó la dimisión de Montelongo de su cargo como director general del Gobierno de Canarias por responsabilidad institucional. Durante su intervención, el exregidor ha manifestado que "una investigación nunca puede convertirse en una condena anticipada", exponiendo el desgaste que el caso ha supuesto para su entorno familiar y señalando que la prolongación de la instrucción ha condicionado su trayectoria pública durante los últimos 14 años.

Balance del procedimiento y trayectoria política

En su comparecencia pública, Montelongo ha afirmado haber requerido apoyo profesional durante este periodo y ha cuestionado la diferencia de repercusión mediática entre las acusaciones iniciales y las absoluciones posteriores. El exalcalde ha lamentado que, a su juicio, se diera por acreditada su culpabilidad de manera preventiva en la esfera pública antes de contar con una resolución judicial en firme, lo que considera una afectación directa al principio de presunción de inocencia.

Por último, el político ha agradecido el respaldo de los dirigentes de Coalición Canaria, quienes optaron por incorporarlo a su proyecto político actual mientras la causa seguía el curso de los tiempos judiciales. Montelongo, que en su momento abandonó las siglas bajo las que ejercía la alcaldía para fundar la Agrupación Socialista por Lanzarote en 2018, cierra así un litigio de más de una década que vuelve a poner de manifiesto el debate sobre la duración de las macrocausas judiciales en el archipiélago.