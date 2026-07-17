La campaña contra la filoxera concluye con 4.435 inspecciones en los viñedos de Canarias

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha concluido la campaña de detección de la filoxera en el archipiélago después de realizar 4.435 inspecciones en explotaciones vitivinícolas de todas las islas. El operativo forma parte de la estrategia diseñada para contener y erradicar esta plaga, detectada por primera vez en Canarias en 2025.

Las labores de vigilancia han permitido revisar miles de cepas para comprobar la posible presencia del insecto, considerado una de las mayores amenazas para el cultivo de la vid por los daños que provoca en las raíces de las plantas.

El Ejecutivo autonómico destaca que el dispositivo ha contado con personal especializado que ha llevado a cabo inspecciones sobre el terreno, toma de muestras y análisis para detectar cualquier foco de forma temprana. Estas actuaciones se han desarrollado dentro del plan de control que el Gobierno mantiene activo desde la aparición del primer brote en Tenerife.

Vigilancia permanente

La finalización de esta campaña no supone el fin de los trabajos de seguimiento. La Consejería mantendrá la vigilancia sobre el viñedo canario mediante nuevas prospecciones, controles fitosanitarios y actuaciones preventivas para impedir la expansión de la filoxera a otras zonas productoras.

Además, el Gobierno continúa desarrollando otras medidas complementarias, como los ensayos con patrones de vid resistentes y una inversión de 1,1 millones de euros destinada al control y erradicación de la plaga durante este año.

Un sector estratégico para Canarias

El viñedo canario constituye uno de los cultivos más singulares del archipiélago, con variedades autóctonas y cepas prefiloxéricas que han permanecido intactas durante más de un siglo gracias al aislamiento insular y a las restricciones sobre la entrada de material vegetal.

Por ello, las autoridades insisten en la importancia de mantener las medidas de prevención y la colaboración del sector para proteger un patrimonio agrícola que tiene un importante valor económico, paisajístico y enológico para las islas.