La clase política que más cobra en Canarias milita en el PSOE

El coste del municipalismo socialista

El análisis detallado de las retribuciones de los altos cargos en las entidades locales canarias arroja una conclusión clara sobre la carga que asume el contribuyente según el color político de su ayuntamiento. Lejos del tradicional discurso centrado en las clases trabajadoras, la frialdad de los datos del sistema ISPA demuestra que el Partido Socialista (PSOE) es la formación que mantiene los sueldos más altos para sus regidores en el archipiélago.

Al extraer la media del coste salarial que asumen los ayuntamientos, los alcaldes bajo las siglas del PSOE se sitúan a la cabeza con un gasto medio de 59.334 euros anuales. Esta cifra no es casualidad, responde a la acumulación de retribuciones máximas en municipios clave y de alta recaudación impositiva.

Los pesos pesados de la estadística

La media socialista se dispara gracias a las nóminas de alcaldías estratégicas que superan ampliamente los sueldos del mercado privado. Perfiles como el de Carolina Darias en Las Palmas de Gran Canaria, que percibe 72.828 euros, o José Juan Cruz en el turístico municipio de Tías, cuya nómina alcanza los 66.081 euros. Incluso en municipios de menor población, las cifras se mantienen en la franja alta, como atestiguan los casi 64.000 euros del alcalde de Arucas.

El contraste con el resto del tablero político subraya esta tendencia. El Partido Popular, pese a contar con nóminas elevadas en sus principales feudos, arroja una media inferior situada en el entorno de los 54.500 euros. Por su parte, la formación nacionalista Coalición Canaria se queda un escalón por debajo, con un coste medio por regidor que ronda los 51.600 euros.

El sostenimiento de las administraciones locales recae directamente sobre los impuestos de pymes y autónomos, y hoy por hoy, el mapa salarial confirma que confiar la alcaldía al Partido Socialista se traduce en nóminas públicas de élite, sostenidas a base de exprimir a través de impuestos el bolsillo de las familias y empresas locales.