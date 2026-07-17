La Guardia Civil detiene a cinco personas por estafar 20.000 euros a una empresa en Lanzarote

La Guardia Civil ha asestado un duro golpe al cibercrimen con la detención de cinco individuos y la identificación de otros seis, acusados de orquestar un sofisticado fraude contra una compañía del sector vacacional radicada en la isla canaria. La investigación, liderada por el Equipo Arroba, especializado en delitos telemáticos, ha destapado una red organizada que operaba con ramificaciones a nivel internacional y nacional.

Las pesquisas policiales se iniciaron durante el primer trimestre del año 2026, momento en el que los responsables de la entidad afectada acudieron a las dependencias de la Benemérita para denunciar los hechos. Según relataron los perjudicados, el engaño comenzó a fraguarse un año antes, en 2025, cuando un individuo que se presentaba como un empresario dedicado a la intermediación turística contactó con ellos para proponerles un suculento acuerdo comercial.

El falso intermediario ofreció a la compañía sus servicios para captar clientes interesados en alquilar villas turísticas de lujo durante sus periodos de descanso. A cambio de esta labor de mediación, el estafador exigía el pago de una comisión por cada reserva completada, una práctica habitual y aparentemente lícita dentro del mercado vacacional que no levantó sospechas iniciales.

Para ganarse la confianza de la mercantil, el entramado criminal facilitó un extenso listado de supuestos huéspedes, acompañando la información con documentos de identidad falsificados y datos de tarjetas bancarias. El objetivo era que la compañía local pudiera efectuar el cobro íntegro y de forma inmediata de las reservas vacacionales de esos teóricos turistas.

Una vez que el sistema de pagos de la compañía procesó los cobros sin que el terminal arrojara ningún error aparente, el supuesto mediador reclamó inmediatamente el pago de sus honorarios por los servicios prestados. La entidad con sede en el archipiélago canario transfirió una cantidad cercana a los 20.000 euros, distribuyendo los fondos a través de diversas cuentas bancarias que habían sido proporcionadas previamente por el timador.

El engaño quedó al descubierto días después, cuando las entidades financieras emisoras comenzaron a retroceder y cancelar sistemáticamente todos los cobros de las estancias. El motivo radicaba en que las tarjetas utilizadas para abonar las falsas reservas habían sido previamente sustraídas a sus legítimos dueños en distintos países de la Unión Europea.

Con toda esta información sobre la mesa, los agentes lograron rastrear el destino del dinero e identificar a una decena de personas que actuaban como mulas, facilitando su documentación y sus cuentas personales para dar soporte logístico a la estafa. Además, la Benemérita logró ubicar al presunto líder de esta organización criminal, quien se encargaba de retirar el dinero en efectivo mediante extracciones en diversos cajeros ubicados en la Comunidad de Madrid, un método diseñado para dificultar el rastro policial. Las fuerzas de seguridad mantienen la operación abierta y no descartan practicar nuevas detenciones en las próximas semanas.