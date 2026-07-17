Las trampas contables del PSOE para ocultar el éxito presupuestario en Canarias

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha comparecido para hacer balance de la gestión del Gobierno de Canarias, compuesto por Coalición Canaria y el Partido Popular. En su intervención, el representante de la oposición ha calificado de "oportunidades perdidas" el transcurso de la legislatura, apoyándose en la afirmación de que existen 3.400 millones de euros sin ejecutar en las arcas autonómicas durante los últimos tres años. Con estas cifras, el PSOE busca cuestionar la capacidad de gestión del Ejecutivo regional y vincular directamente este saldo presupuestario con el estado de los servicios públicos.

Sin embargo, la revisión de la hemeroteca y del desglose temporal de las cifras evidencia una falta de contexto clave. El periodo de tres años al que alude la oposición abarca de forma destacada el ejercicio de 2023, un año cuya primera mitad estuvo gestionada presupuestaria y políticamente por el anterior Ejecutivo del Pacto de las Flores, liderado por el propio Partido Socialista. Por tanto, una parte significativa de esos remanentes no ejecutados corresponde a la herencia directa de la gestión socialista previa a las últimas elecciones autonómicas.

Realidad de las cuentas frente al relato socialista

En la práctica de la administración pública, la ejecución del 100% de un presupuesto es un objetivo técnicamente inviable debido a los plazos de licitación, las bajas en las adjudicaciones de obras y el desarrollo de proyectos de carácter plurianual. Desde el entorno del actual Ejecutivo se defiende que los niveles de ejecución presupuestaria real se mantienen en ratios de alta eficiencia, muy por encima de la media histórica de la pasada legislatura, situando el volumen de gasto efectivo en cifras récord para la comunidad autónoma.

El trasfondo de esta confrontación de datos revela, en realidad, el choque de dos modelos fiscales radicalmente opuestos para el archipiélago. Mientras que el PSOE aboga por un modelo de alta recaudación impositiva para financiar la maquinaria pública, el actual Ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Popular defiende la necesidad de aplicar alivios fiscales directos como la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para devolver liquidez a las rentas medias y bajas, una agenda que los socialistas intentan contrarrestar utilizando la aritmética presupuestaria como argumento de oposición.