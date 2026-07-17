Soberbia socialista: Torres amenaza con pasar la factura del monumento a los vecinos de Santa Cruz

Ángel Víctor Torres vuelve a utilizar la confrontación ideológica y el rodillo centralista contra las instituciones de las islas. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha lanzado un ultimátum de seis meses al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para retirar el monumento a Franco, amenazando con intervenir por la fuerza si el consistorio no se pliega a sus exigencias.

Lejos de buscar el consenso institucional o respetar la autonomía municipal, Torres ha despachado el conflicto con una evidente soberbia. Para ningunear los argumentos que defienden el valor artístico e histórico de la obra, el ministro soltó una polémica y burlesca frase: "Quien quiera el monumento, que lo ponga en su casa y pague 45 millones de euros al Ayuntamiento de Santa Cruz". Una salida de tono que demuestra el nulo respeto e interés del Ejecutivo por entablar un diálogo técnico y riguroso.

Una amenaza directa a las arcas públicas

La resolución dictada por el Ministerio no es solo un ataque a las competencias de la Administración local, sino una amenaza económica en toda regla contra los tinerfeños. Torres ya ha advertido de que si el Ayuntamiento no obedece el mandato en el plazo establecido, el Estado ejecutará la retirada de forma subsidiaria y le pasará la factura completa al municipio.

Esta asfixia financiera impuesta desde los despachos de Madrid obligará a la ciudad a asumir unos costes económicos totalmente secundarios, evidenciando que para el socialismo la prioridad absoluta es imponer su agenda de distracción política por encima de las necesidades reales y materiales de los ciudadanos de Santa Cruz.

Rodillo doctrinal

Este nuevo atropello a la autonomía municipal evidencia la deriva de un Ministerio que, obsesionado con la propaganda ideológica y la crispación, prefiere reabrir debates divisivos antes que afrontar los verdaderos problemas que ahogan a los canarios. Santa Cruz se convierte así en el último rehén de una política de gestos que vacía de contenido el respeto institucional, demostrando que Moncloa no dudará en asfixiar económicamente a las corporaciones locales que no se sometan de inmediato a su rodillo doctrinal.