Fuerteventura organiza la formación 'El Cerebro del Adicto' para personal sociosanitario

El Cabildo de Fuerteventura, a través del Servicio de Información y Prevención de Adicciones de la Consejería de Acción Social, ha anunciado la celebración de una nueva jornada instructiva. Este seminario, programado para el próximo jueves 23 de julio, se centrará en desgranar el comportamiento ligado a las dependencias, abordándolo desde una triple perspectiva que incluye los ámbitos neurobiológico, social y antropológico. El objetivo principal es dotar a los profesionales de nuevas herramientas para comprender mejor la raíz de estos problemas de salud pública.

La actividad, bautizada oficialmente con el nombre de El Cerebro del Adicto, será conducida por el psicólogo sanitario Romen Hernández Díaz. La sesión se desarrollará en horario de mañana, concretamente desde las 09:00 hasta las 14:00 horas, con el propósito de facilitar la asistencia de los trabajadores durante su jornada laboral o en sus respectivas horas de descanso formativo.

Según ha detallado la corporación insular, este encuentro está diseñado y dirigido prioritariamente al personal técnico sociosanitario de la isla. Esto abarca no solo a los empleados que forman parte de la red de asistencia del sector público, sino que también se hace extensible a los profesionales pertenecientes al tejido social y a las distintas entidades del sector privado que operan diariamente en Fuerteventura. Las personas interesadas en formar parte de esta convocatoria pueden formalizar su inscripción telemática a través del formulario habilitado por la administración.

En cuanto al contenido específico de la materia, la acción formativa se ha estructurado para permitir a los asistentes explorar el fenómeno de la adicción desde ángulos innovadores y rigurosos. El fin último de estas sesiones es desarrollar nuevas estrategias de intervención que estén claramente orientadas hacia la recuperación integral del individuo, fomentando la restitución de la voluntad personal, el afianzamiento de la autonomía y el impulso de la capacidad de transformación de cada paciente afectado.

El consejero insular de Acción Social, Víctor Alonso, ha querido subrayar el carácter eminentemente práctico de este encuentro formativo. Tal y como ha explicado, la actividad se impartirá siguiendo una metodología activa y experimental. De este modo, se buscará combinar la exposición teórica tradicional con diversas dinámicas de grupo, el análisis pormenorizado de casos reales y un espacio para la reflexión compartida, lo que facilitará en gran medida la tarea de identificar los factores antropológicos subyacentes.

Finalmente, el representante público ha reflexionado sobre la necesidad de actualizar constantemente los conocimientos en este delicado campo de la asistencia y la sanidad. "La nueva realidad que se va generando y los nuevos comportamientos de la sociedad en general hacen que las administraciones pongan las herramientas necesarias para implementar y ayudar a todos e implicándonos en hacer una sociedad más justa y equilibrada", ha concluido Alonso, reafirmando el compromiso de la institución con la formación continua de sus especialistas.