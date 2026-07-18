Gran Canaria activa un plan europeo para salvar a sus reptiles endémicos de la amenaza de la culebra de California

El Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha un nuevo proyecto europeo LIFE con el objetivo de garantizar la supervivencia del lagarto gigante de Gran Canaria, la lisa y el perenquén, tres especies endémicas cuya continuidad está gravemente amenazada por la expansión de la culebra real de California, una especie invasora introducida en la isla en la década de los noventa.

La iniciativa, presentada este viernes por el consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Raúl García Brink, junto al director general del Medio Natural del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Morcuende, y el delegado del CSIC en Canarias, Manuel Nogales, contará con una financiación de ocho millones de euros y se desarrollará entre 2026 y 2031. Además de Gran Canaria, el programa también actuará en Baleares para combatir distintas especies invasoras.

Un impacto devastador sobre la fauna canaria

Los datos manejados por los responsables del proyecto reflejan la magnitud del problema. En las zonas donde la culebra de California se ha asentado, la población del lagarto gigante de Gran Canaria ha disminuido un 99 %, mientras que la lisa ha perdido cerca del 80 % de sus ejemplares y el perenquén alrededor del 50 %.

Ante esta situación, el nuevo programa cambia de estrategia. Además de continuar con la captura de serpientes invasoras, se centrará en proteger directamente a las especies autóctonas mediante la creación de siete santuarios libres de depredadores.

Tres de estos espacios estarán ubicados en Tamaraceite, en Las Palmas de Gran Canaria; en el barranco del Polvo, en Santa Lucía de Tirajana; y en Hoya de Ariñez, en Arucas. Los otros cuatro se instalarán en áreas rurales que serán seleccionadas por los investigadores participantes en el proyecto.

Más controles en los puertos y nuevas tecnologías

El proyecto también contempla reforzar la vigilancia para evitar que la culebra invasora llegue a otras islas del archipiélago. Para ello, se desplegarán unidades caninas en los puertos de La Luz y de Agaete durante los periodos de mayor actividad de la especie.

Asimismo, se incorporarán nuevas herramientas tecnológicas, como el uso de drones, y se investigarán métodos innovadores que permitan mejorar la detección y captura de estos reptiles invasores, cuya erradicación total resulta cada vez más complicada debido a que la invasión se ha consolidado en amplias zonas de Gran Canaria.

Educación ambiental y participación ciudadana

Otro de los pilares del programa será la sensibilización social. El proyecto prevé formar a 60 voluntarios para colaborar en el seguimiento de los santuarios urbanos, desarrollar cerca de 300 talleres dirigidos a escolares y poner en marcha campañas divulgativas sobre la importancia de conservar la biodiversidad canaria.

También se crearán aulas abiertas en algunos de los espacios de conservación para acercar a la ciudadanía la realidad de unas especies únicas cuya supervivencia depende, en gran medida, del éxito de las medidas de protección que comienzan ahora.

En el proyecto participan, además del Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, el CSIC, el Gobierno de Baleares, Gesplan, el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), la Asociación Herpetológica Española, la Fundación Natura Parc y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares.