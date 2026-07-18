La desvergonzada amnistía del socialismo canario al alquiler vacacional tras haber exigido mano dura

El PSOE de Canarias protagonizó una de las mayores contradicciones políticas de la legislatura al presentar una propuesta para perdonar de golpe todas las sanciones activas por alquiler vacacional ilegal. Esta sorprendente maniobra deja al descubierto la falta de coherencia del partido, que cambia radicalmente de opinión y de principios según se siente en el banco del Gobierno o en el de la oposición.

La iniciativa, liderada por Sebastián Franquis y Gustavo Santana, pretende congelar más de 200 multas de hasta 2.500 euros a propietarios que alquilaban viviendas a turistas sin tener permiso para ello. Aunque el PSOE intenta maquillar la medida asegurando que busca "proteger a las familias", la realidad es muy distinta. Al perdonar estos castigos económicos, los socialistas no están ayudando al ciudadano común, sino que están premiando y legitimando a quienes se saltaron la ley y retiraron sus casas del mercado residencial para hacer negocio a costa de los residentes.

Hipocresía en alto

La hipocresía del partido salta a la vista al recordar su pasado reciente. Cuando el PSOE lideraba el Gobierno de Canarias, su discurso era el opuesto: acusaba al alquiler vacacional ilegal de ser el gran culpable de que los jóvenes no encontraran casa y de que los precios estuvieran por las nubes. En ese momento exigían inspectores, tolerancia cero y sanciones ejemplares. Hoy, sin embargo, proponen un indulto a esos mismos infractores, demostrando que la defensa del acceso a la vivienda es secundaria frente a la oportunidad de buscar el aplauso fácil y desgastar al actual Ejecutivo.

Con este movimiento, el PSOE canario no solo traiciona a los colectivos sociales que decían defender, sino que lanza un mensaje demoledor: que cumplir las normas en las islas no sirve para nada, porque la infracción siempre puede ser perdonada si al partido de turno le conviene electoralmente. Una postura indefendible que retrata las prioridades de un socialismo que prefiere premiar al infractor antes que mantener la palabra dada.