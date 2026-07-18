Tenerife se rinde a Chayanne en el Cook Music Fest

La segunda jornada del Tenerife Cook Music Fest 2026 estuvo marcada por un ambiente multitudinario y por el regreso de uno de los artistas más esperados del cartel: Chayanne, que convirtió la explanada del Puerto de Santa Cruz de Tenerife en una auténtica pista de baile con un espectáculo repleto de grandes éxitos, coreografías y una puesta en escena muy cuidada.

Los asistentes disfrutaron de una noche dedicada a los ritmos latinos que arrancó con la actuación de Emily Estefan, encargada de calentar motores. Greeicy tomó el relevo y se metió al público en el bolsillo con su simpatía, su complicidad con los asistentes y un espectáculo cargado de baile y buen ritmo. Después llegó la potencia vocal de Olga Tañón, antes del esperado regreso de Chayanne. La fiesta la cerró Gente de Zona, que mantuvo a miles de personas bailando hasta la madrugada.

La actuación de Olga Tañón tuvo además un momento especialmente emotivo cuando la organización del festival la distinguió como Embajadora del Cook Music Fest, un reconocimiento con el que se quiso poner en valor su estrecha vinculación con el evento tras participar en sus cinco ediciones.

Relacionado Todo lo que debes saber antes de ir al Cook Music Fest 2026

Chayanne fue el gran protagonista de la velada, el cantante puertorriqueño volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las grandes referencias del pop latino. Temas como "Torero", "Salomé", "Un siglo sin ti" o "Dejaría todo" fueron coreados por miles de personas, en un concierto en el que no faltaron los guiños al público tinerfeño y los momentos más románticos, combinados con sus ya tradicionales coreografías.

El festival encara ahora su última jornada con el denominado Tropical Mood, que reunirá este sábado a Tito Nieves, Luis Enrique, Sergio Vargas, Elvis Crespo y Los Hermanos Rosario, poniendo el broche final a tres días en los que Santa Cruz de Tenerife se ha consolidado como uno de los grandes escenarios musicales del verano en Canarias.