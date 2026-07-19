Astrid Pérez Reivindica el Parlamentarismo Regional en europa y alerta de la fragilidad democrática

Astrid Pérez nos abre las puertas del Parlamento de Canarias para realizar una extensa entrevista que hace balance de sus tres años de mandato. Durante su intervención, desgranó con detalle los avances logrados en materia de accesibilidad, la irrupción tecnológica en la cámara y el histórico protagonismo que la institución ha alcanzado en el seno de la Unión Europea. Todo ello sin obviar una firme advertencia sobre las actuales amenazas a los sistemas democráticos.

Liderazgo histórico y sin complejos en el ámbito europeo

Uno de los ejes centrales de la entrevista giró en torno al papel de Canarias en la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa, Calre. Pérez subrayó la intensidad de este periodo al frente del Comité Permanente indicando de forma textual: "Ya es mi segundo año, ahora acaba el mandato ya en enero de 2027, pero desde luego en palabras de casi todos los presidentes regionales europeos que conformamos este comité permanente, han sido dos años con trabajo intenso".

La gestión ha dado frutos palpables, destacando la elaboración de un documento vital para el futuro económico del archipiélago ante el plan financiero plurianual 2027-2038. La presidenta valoró especialmente el consenso alcanzado frente a las trabas burocráticas continentales: "La unanimidad es muy difícil, pero sí que esta vez hemos conseguido un manifiesto unánime de este plan financiero plurianual que ya remitimos al Comité de las Regiones". Este logro cobra mayor relevancia considerando que, como ella misma explicó, "muchas veces los intereses austriacos no coinciden con los alemanes o no coinciden con los italianos o con los españoles".

El objetivo innegociable de esta intensa agenda europea es proteger las particularidades canarias alzando la voz. "Europa tiene unos intereses, Europa tiene unas prioridades, una de ellas es seguridad, pero es verdad que todo eso no puede ir en detrimento de los programas específicos que tenemos para las regiones", sentenció Pérez de manera categórica.

Pedagogía de choque frente al desconocimiento institucional

Astrid Pérez se mostró implacable al abordar la desconexión ciudadana con el poder legislativo. Asumió como natural que "el Ejecutivo, al final los Gobiernos son los que copan pues todos los medios de comunicación, todo lo que es el protagonismo político". Frente a ello, quiso hacer pedagogía recordando a la audiencia que "es en los Parlamentos donde se aprueban las leyes que regulan la convivencia y regulan toda la actividad administrativa y de los gobiernos".

Para ilustrar este desconocimiento histórico, recurrió a una anécdota personal muy reveladora sobre sus inicios en el cargo: "El 90 por ciento de las personas que me encontraba por la calle, sobre todo el primer año de presidenta, me decía: 'Hola, Astrid, ¿qué tal te va en el Gobierno?'. O la segunda cosa: 'Oye, Astrid, ¿qué tal por Las Palmas o qué tal por Gran Canaria?'. Todo el mundo daba por sentado que el Parlamento estaba en Gran Canaria y que el Parlamento es el gobierno". Esta situación fue el motor para impulsar la actual apertura porque, como recalcó firmemente y sin dobleces, "lo que no se conoce no se defiende".

Tecnología y participación ciudadana frente al estatismo

El mandato actual ha supuesto una revolución en términos de accesibilidad plena, rompiendo con la inercia del pasado. La presidenta rememoró el momento en que decidió atajar una barrera inaceptable: "Cuando llegué dije, a partir de ahora estas 55.000 personas que tienen problemas de audición van a poder seguirnos como cualquier otra persona y vamos a eliminar esta barrera". Esta promesa cristalizó de manera pionera en la incorporación de inteligencia artificial para subtitular toda la actividad parlamentaria.

Pérez vaticinó durante la charla que "la inteligencia artificial va a plantear un antes y un después en la relación del ciudadano con el Parlamento". Esta nueva etapa ya arroja resultados concretos en la implicación ciudadana directa. "La ley de ordenación de uso turístico de la vivienda, la llamada vivienda vacacional, recibió 900 sugerencias o alegaciones a la ley, pero es que la ley también de la autoridad del profesorado también está recibiendo muchas sugerencias", celebró la presidenta, enmarcando estos datos como un ejemplo rotundo de verdadera "democracia participativa".

Un dique de contención frente a las derivas autocráticas

Uno de los pasajes más incisivos y críticos de la entrevista se centró en la salud de los sistemas políticos contemporáneos. Astrid Pérez lanzó un mensaje de gran calado afirmando que "estamos viviendo problemas importantes de tambalearse nuestras estructuras básicas que sustentan nuestra democracia, estamos yendo hacia tendencias mucho menos democráticas y estamos yendo, no sé, hay una deriva hacia una autocracia".

Ante esta preocupante amenaza, apeló a la estricta responsabilidad de quienes ocupan cargos de representación para "trabajar incansablemente para que se consoliden estas estructuras y estas instituciones, porque si esto no es así se puede ir perfectamente a una no democracia". Su advertencia a los oyentes fue directa y descarnada: "Las democracias son muy difíciles de conseguir pero de verdad son muy fáciles de abandonar".

El legado, una Cámara expuesta y abierta al mundo

En el tramo final de su intervención, al ser cuestionada sobre la institución que dejará al culminar su mandato, Pérez dibujó una transformación radical. "Primero vamos a dejar un Parlamento en el que cuando yo llegué, había elementos de no accesibilidad plena, ahora les dejo un parlamento absolutamente libre de cualquier obstáculo que impida la accesibilidad plena de cualquier persona".

A este logro sumó la completa apertura digital y escrutinio público. Destacó con gran orgullo que "ahora no hay ni un solo canario o persona en el mundo que no diga: 'Oye, voy a ver el Parlamento de Canarias por dentro, voy a ver su historia, su riqueza artística'". Como corolario a su labor, Astrid Pérez sintetizó su visión exigente de la política y el servicio público afirmando con rotundidad: "Yo soy una persona trabajadora y siempre creo que cuando he estado en algún cargo siempre hemos dado todo lo que se podía dar para sacar el mejor provecho para la ciudadanía y para el interés general".