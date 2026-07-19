Detenido un hombre de 69 años por provocar un incendio en la zona tinerfeña de Masca

Agentes pertenecientes al Puesto Principal de la Guardia Civil de Icod de los Vinos han logrado un rápido y eficaz arresto este sábado. Un individuo de 69 años de edad ha sido puesto bajo custodia como el presunto responsable de haber originado las llamas que amenazaron la zona de Masca, uno de los parajes naturales más emblemáticos y de mayor valor ecológico en la isla de Tenerife.

Los hechos se desencadenaron en torno a las 12:30 horas, momento en el que se dio la voz de alarma ante la aparición del fuego en este enclave del macizo de Teno. Gracias a la diligencia del Instituto Armado, el sospechoso pudo ser localizado y arrestado en un tiempo récord, concretamente en menos de dos horas desde que se detectaron los primeros indicios del siniestro. Esta rápida intervención ha sido clave para evitar una tragedia medioambiental de proporciones mucho mayores en un territorio especialmente vulnerable a los incendios forestales.

Según las investigaciones preliminares aportadas por las autoridades, el detenido habría prendido el monte de forma intencionada, dado que los equipos de emergencia hallaron sobre el terreno dos focos independientes. Este patrón es tristemente habitual en los delitos contra el medio ambiente que asolan durante todo el año, y muy especialmente en los meses de mayor riesgo, a los montes del archipiélago canario. Afortunadamente, la rápida movilización permitió que ambos focos fueran controlados y extinguidos con celeridad por los servicios de prevención desplegados en el lugar.

En estos momentos, los bomberos y brigadas forestales continúan trabajando sobre el terreno, realizando las imprescindibles labores de refresco. Estas tareas consisten en enfriar las cenizas y el suelo afectado para garantizar que ninguna brasa oculta pueda reavivarse por la acción del viento o las elevadas temperaturas, asegurando así de manera definitiva el perímetro del siniestro. La constante vigilancia en estos entornos resulta crucial para salvaguardar el patrimonio natural frente a la irresponsabilidad o la mala fe de algunos ciudadanos.

Por su parte, el acusado ha sido trasladado a dependencias policiales, donde se están completando las diligencias correspondientes para esclarecer todos los extremos de este gravísimo suceso. Una vez finalice la instrucción del atestado policial, el arrestado pasará a disposición judicial. Deberá responder ante los tribunales correspondientes por un presunto delito de incendio forestal, una infracción que el Código Penal castiga con severidad debido al enorme riesgo que supone no solo para la flora y la fauna endémica, sino también para las propiedades y la seguridad de los ciudadanos.