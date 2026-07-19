El Cook Music Fest cierra su quinta edición con miles de asistentes y un festival ya consolidado en Canarias

El Cook Music Fest bajó el telón este sábado tras tres intensas jornadas de música en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, poniendo fin a una edición que confirma el crecimiento de un festival que, en apenas cinco años, se ha convertido en una de las grandes citas musicales del verano en Canarias.

Miles de personas pasaron por el recinto para disfrutar de un cartel que volvió a reunir a algunas de las figuras más destacadas de la música latina y urbana. Don Omar, Chayanne, Myke Towers, Farruko, Olga Tañón, Gente de Zona, Elvis Crespo, Tito Nieves, Luis Enrique, Sergio Vargas, Emily Estefan, Ivy Queen y Los Hermanos Rosario protagonizaron una programación diseñada para atraer a públicos de distintas generaciones.

La apuesta de la organización por dividir el festival en tres jornadas temáticas —música urbana, pop latino y ritmos tropicales— volvió a demostrar su capacidad para ofrecer una experiencia variada, manteniendo una gran afluencia de público desde la apertura de puertas hasta el cierre de cada noche.

Una edición marcada por el quinto aniversario

La edición de 2026 tuvo además un significado especial al coincidir con el quinto aniversario del Cook Music Fest, una efeméride que sirvió para reforzar la identidad del evento y consolidar su presencia dentro del calendario de grandes festivales nacionales.

Uno de los momentos más emotivos llegó durante la actuación de Olga Tañón, cuando la artista puertorriqueña fue nombrada embajadora oficial del festival, un reconocimiento con el que la organización quiso agradecer su vinculación con el proyecto y su trayectoria internacional.

Santa Cruz gana peso como escenario de grandes eventos

Más allá de los conciertos, el Cook Music Fest volvió a evidenciar la capacidad de Santa Cruz de Tenerife para albergar eventos musicales de gran formato. Durante todo el fin de semana, miles de asistentes llenaron hoteles, restaurantes y establecimientos de ocio de la capital, generando un importante movimiento económico y turístico.

El recinto situado en el puerto volvió a convertirse en un gran espacio de encuentro donde la música convivió con una amplia oferta gastronómica y zonas de ocio, uno de los elementos diferenciadores del festival desde sus primeras ediciones.

Un festival plenamente consolidado

Con una programación cada vez más internacional y una organización que sigue creciendo edición tras edición, el Cook Music Fest se consolida como uno de los principales festivales de música latina de España y como una de las grandes apuestas culturales de Canarias.

El éxito de esta quinta edición refuerza la posición de Tenerife como destino para grandes eventos musicales y deja el listón muy alto para futuras convocatorias, en un festival que ya forma parte del calendario imprescindible del verano para miles de aficionados a la música latina.