El crudo diagnóstico de Niño Becerra para Canarias. Plátano, crisis de vivienda y el fin del turismo de masas

Tener el privilegio de entrevistar a uno de los economistas más reputados del país, don Santiago Niño Becerra, para diseccionar con absoluto rigor la realidad estructural de nuestra tierra canaria, es una oportunidad para alejarnos del cortoplacismo político y comprender, desde el rigor del análisis económico, los verdaderos retos a los que nos enfrentamos a largo plazo.

Desde la inevitable caducidad de nuestro turismo de masas y la cuestionable utilidad actual del REF en el nuevo tablero logístico internacional, hasta la asfixiante crisis de la vivienda en nuestro territorio limitado y el impacto inminente de la inteligencia artificial sobre nuestro mercado laboral. Como analista, considero vital entender estas macrotendencias globales para descifrar si nuestro archipiélago está abocado a la pobreza estructural o si, por el contrario, seremos capaces de dar ese giro radical hacia la exclusividad y el alto valor añadido que nuestro modelo productivo exige con tanta urgencia y cómo llevarlo a cabo.

Entrevista don Santiago Niño Becerra

Aday Moreno: Estamos en el aire. Muy buenas, tenemos con nosotros a don Santiago Niño Becerra, uno de los economistas más reputados de España y queremos contextualizar el modelo de Canarias. Santiago, un placer tenerte aquí.

Santiago Niño Becerra (SNB): Gracias, igualmente.

Turismo, ¿un problema o nuestra salvación?

Aday Moreno: Le quería comentar, usted sostiene que el modelo capitalista tal y como lo conocemos está agotado y que nos dirigimos hacia un sistema que está basado en la escasez y en la ultraeficiencia. En este escenario global, ¿qué papel le queda a una economía como la de Canarias que está hiperespecializada en el turismo y en el sector de servicios?

SNB: Bueno, desde luego, usted plantea una situación compleja. Yo de todas maneras pienso que el problema de Canarias no es tanto, luego profundizaremos en esto, eh, pero de entrada, yo creo que el problema de Canarias no es tanto que esté especializada en el turismo y en los servicios, sino que más bien está especializada en el turismo y en los servicios de medio y bajo valor añadido. Es decir, si en Canarias hubiera centros de turismo como Mónaco y hubiera zonas como, yo no sé, la zona de alta tecnología de Houston, Canarias no tendría este problema. O tendría otros problemas. Pero este no lo tendría, es decir, no… por eso creo que hay que matizar.

Aday Moreno: Claro, pero entonces, ¿el turismo de masas, que es el turismo que tenemos aquí en Canarias, tiene fecha de caducidad?

SNB: Yo entiendo que sí. Yo entiendo que tiene fecha de caducidad básicamente por la propia evolución de la economía. Mire, yo hace diez años, en el año 2016, en mayo, invitado por el Cercle d’Economia de Canarias, yo estuve dando una... bueno, hice una intervención, una conferencia, porque evidentemente el sector turístico canario estaba muy preocupado por el Brexit. Es decir, qué va a pasar. Entonces yo fui muy claro. Yo dije que el Brexit lo único que significaba era tener que enseñar un pasaporte en una frontera, pero que el problema del turismo es que haya renta o no haya renta, o sea, la variable básica del turismo es la renta y la capacidad de endeudamiento. Si el turista inglés después del Brexit seguía teniendo renta y capacidad de endeudamiento, seguiría habiendo turismo inglés. Y bueno, y de alguna forma esto ha pasado.

Aday Moreno: Así ha sido, así ha sido.

SNB: Yo entiendo, que evidentemente una de las cosas, uno de los puntos que Canarias tiene ya que estar trabajando, es aumentar el valor añadido del turismo que recibe. Yo lo creo.

Aday Moreno: Las medidas que suelen proponerse, ya sé que usted no es de ámbitos políticos, pero sí que es verdad que desde la oposición política, desde la izquierda, y hay un sentimiento muy generalizado, es que se debe de limitar el turismo. Esto es, tratar de encarecer, ya sea vía impuestos o tratar simplemente de restringir la llegada de turistas. ¿Cómo ve este tipo de medidas?

SNB: Mire, en Cataluña hace unas semanas se ha publicado un informe, el informe Fénix, que ha levantado muchísima polvareda en Cataluña. Es un análisis descarnado, literalmente, de la economía catalana. Bien, una de las conclusiones de este informe es la de que en Cataluña el 35% de los salarios tienen una, o sea un importe anual bruto, anual bruto, eh, de 29.000 euros. Bien, todos esos salarios por debajo de 29.000 euros son salarios que el informe califica de subvencionados. ¿Por qué? Porque no son capaces de cotizar, de pagar los impuestos para financiar los servicios y las subvenciones que perciben. El 35% en Cataluña. Claro, ahora me dirá usted, bueno, pero el nivel de precios de Cataluña es superior al de Canarias. No, no, seguro. Pero seguro que en Canarias, si se hiciese un informe Fénix, saldría una cifra que también pondría de manifiesto este problema. Bien, el informe Fénix propone acabar con el turismo en Cataluña? Evidentemente no. Al revés, lo que dice el informe Fénix, referido a Cataluña, es que hay que aumentar el valor añadido del turismo que llega a Cataluña. Y cuál es el problema de esto, por qué no se hace esto? Bueno, porque el problema de esto es que para aumentar el valor añadido, hay que invertir. Un turista de alto valor exige servicios, exige cosas. Exige idiomas, exige conocimientos, exige que si le pide a un barman un cóctel, lo sepa hacer, exige trato…

Aday Moreno: Seguridad también.

SNB: Evidentemente, evidentemente. Entonces claro, este es un problema.

Aday Moreno: Claro, entonces ¿no sería la solución limitar, sino justamente invertir?

SNB: Exactamente, evidentemente. Pasa lo mismo con los servicios de alto valor añadido. En esto Canarias, que yo creo que también es el camino, debería hacerlo. A ver, por qué, una pregunta, una pregunta retórica, ¿eh? ¿Por qué Google ha instalado su centro de investigación en Málaga y no lo ha instalado en Tenerife, por ejemplo? Bueno, pues porque tomando como referencia Estocolmo o Londres o Berlín o Madrid, está mucho más cerca Málaga que Tenerife. Curiosamente, curiosamente, de Nueva York no. Curiosamente no. O sea, hay aproximadamente las mismas horas de vuelo de Nueva York a Málaga que de Nueva York a Tenerife. Pero es lo mismo, o sea, es un entorno, o sea… Y eso, para eso hay que evidentemente tener, tener política que supera a los partidos políticos, ¿eh?, una política de atracción de la inversión que busque eso y que evidentemente esté dispuesta a apostar por eso.

Fiscalidad en Canarias, ¿es suficiente el REF?

Aday Moreno: Sobre la insularidad, el tema del que hablábamos. No sé si conoce usted, en Canarias nosotros contamos con un régimen económico y fiscal, conocido como el REF, que está diseñado teóricamente para compensar dicha insularidad y atraer inversión. En sus análisis, usted suele resaltar la importancia de que estos parches fiscales pues no suelen funcionar o se le tiene que restar importancia si la estructura de base está viciada. ¿Cree que el Régimen Económico y Fiscal es una herramienta útil hoy en día, o es ya un mecanismo que retrasa un ajuste económico necesario en el archipiélago?

SNB: Bueno, yo siempre, además este tema lo conozco, lo he tratado. En el año 86, 1986, a Irlanda se le permitió un régimen fiscal especial, y la verdad es que a Irlanda le ha funcionado muy bien. Es posible que a otros países este régimen especial de Irlanda no les haya… quitado ciertas cosas, es posible. Pero a Irlanda concretamente le ha funcionado muy bien, y a las empresas que lo utilizaron también les ha ido muy bien. Canarias tiene un régimen fiscal especial, que no es como el irlandés. O sea, el irlandés es mucho más agresivo. Pero la pregunta es, insisto en que el régimen fiscal irlandés, especial, es más agresivo que el canario, ¿eh? Da más facilidades. ¿Por qué a Irlanda le ha beneficiado tantísimo este régimen especial y a Canarias en proporción no tanto? ¿O no? Bueno, este es un tema yo creo de situación geográfica. Y contra eso Canarias no puede luchar. Si usted sitúa a Irlanda en el mapa, Irlanda está muy cerca de Estados Unidos, está escasamente a cuatro horas y media, cinco horas de vuelo, y está al lado de Europa, o sea, Irlanda es una especie de portaaviones estadounidense en el Atlántico. A Canarias no le pasa eso.

Aday Moreno: También el idioma, el idioma y el nivel educativo puede hacer una gran diferencia, ¿no?

SNB: Sí, pero el idioma se aprende, es decir, hace cincuenta años en España no hablaba inglés prácticamente nadie. Hoy afortunadamente muchas personas hablan inglés en España. O sea, yo para mí no es tanto el problema del idioma como la situación geográfica, me refiero para atraer inversiones de alto valor, ¿eh? Entonces, esto yo creo que es un hándicap añadido que tiene que tiene Canarias.

¿La insularidad es la condena del desarrollo?

Aday Moreno: Claro. Justamente, sobre este hándicap añadido, cada vez vemos que los recursos energéticos y logísticos, pues, según sus análisis, tenderán o serán más caros y escasos. La insularidad ya no es solo un reto, sino que es que va a poder llegar a ser una barrera monumental. ¿Cree que el mantenimiento de las cadenas de suministros actuales se va a poder tener más vida en el archipiélago o que estamos encaminados hacia una pobreza estructural inevitable?

SNB: Bueno, a ver, esto es hacer un poco de economía ficción. A ver, dicen, dicen que una de las ventajas que tiene España de cara a esta intención de Europa de estrechar lazos económicos con América Latina, a España le favorece. Le favorece por varias razones. Una es el idioma, que antes usted ha apuntado. Otra es su situación geográfica. De hecho Europa ha firmado un acuerdo con Mercosur recientemente, ¿no? Yo creo que a Canarias esto le puede beneficiar. O sea, porque es un poco situarnos en el mapa, ¿no? O sea, está más cerca de América Latina para un buque Canarias que no Algeciras, por ejemplo. Por otra parte, si se quiere de alguna forma potenciar toda la zona económica del norte de Marruecos, Tánger, etcétera, etcétera, Canarias puede también beneficiarse si se llegan a acuerdos, evidentemente aquí todo depende de acuerdos, ¿no? Yo creo, yo creo que en este aspecto, en el tema de la logística mundial, la situación de Canarias le puede favorecer. Lo que pasa es que claro, insisto en que esto aquí hay mucho de economía ficción.

Aday Moreno: Claro, claro. Muy especulativo, seguramente. Pero, don Santiago, le quería tratar un tema que yo estudio recurrentemente y hablo recurrentemente, y es el tema de la vivienda en Canarias, pues es un tema crítico. Ya no solo a nivel español, no solo a nivel europeo, sino que en Canarias tenemos además un problema mayor, y es que es un territorio geográficamente limitado. Es decir, por más que queramos liberalizar el suelo, hay unos límites geográficos que evidentemente tenderán a un tope. Entonces, ¿es el problema de la vivienda un fallo de mercado, se irá encareciendo por un resultado de una burocracia que paraliza la oferta? ¿Cómo puede ver la crisis de la vivienda en Canarias?

SNB: Bueno, a ustedes en Canarias les pasa lo mismo que en Baleares. No sé si sabe que hace dos años en Ibiza, en la isla de Ibiza, se llegaron a alquilar balcones para dormir. Balcones. Claro, se juntan dos cosas. En primer lugar, la especulación que hay sobre la vivienda, y en segundo lugar, un espacio limitado, porque el espacio siempre es limitado, pero evidentemente en un conjunto de islas o en una isla es mucho más limitado. Bueno, yo a esto sinceramente solo le veo… bueno, yo y los expertos, ¿no? Solamente ven dos posibilidades en una isla, ¿eh? O levantar rascacielos inmensos… Lo que pasa es que eso resuelve solamente un problema, porque sí que es posible colocar a más personas en un rascacielos de 200 pisos, pero cuando esas personas bajen a la calle a hacer, a hacer su trabajo, etcétera, etcétera, seguirá habiendo un problema de espacio. Y otra solución es construir islas artificiales. Eh… lo cual evidentemente te permite ganar espacio. Lo que pasa es que el coste evidentemente se dispara. Eh… es una salida o una vía realmente muy, muy complicada. En general, pero en una isla mucho más, muchísimo más.

Aday Moreno: Se ve mucho más viable la primera opción, aunque igualmente requiera de una inversión, tanto en tratamientos de aguas, residuos, etcétera, que también sería una gran inversión, no hay que olvidarlo.

SNB: También, evidentemente. Lo que pasa es que, claro, todo esto en el fondo, cuando se habla de gran inversión, siempre se ha de hacer un análisis coste-beneficio. Es decir, por ejemplo, en Países Bajos, Países Bajos me parece que es la mitad del territorio, está debajo del mar, o sea, está por debajo del nivel del mar. Las inversiones que han tenido que hacer en diques y en contención son absolutamente estratosféricas, pero han valido la pena. Bueno, ¿por qué? Porque el análisis coste-beneficio salió favorable a estas inversiones. Bueno, todo es cuestión de planteárselo. Lo que pasa, y en esto sí que estoy de acuerdo con usted, es que para poner en marcha el proceso ha de haber alguien, o álguienes, que digan: adelante. Entonces claro, si esas personas, porque en el fondo son personas quienes deciden esto, si esas personas no dicen adelante, el proceso puede ser tecnológicamente viable y podemos hacer muchas hojas Excel en el que demostremos que es rentable, pero si el paso no se da, no se hará.

Aday Moreno: Políticamente no es deseable en muchos ámbitos, don Santiago, pues al final quien va a recibir los beneficios de las reformas de este calibre puede no ser su partido, entonces creo que por ahí la teoría del public choice nos dice bastante de por qué no se hacen este tipo de proyectos, ¿no?

SNB: Sí, lo que pasa es que, es que, mire, yo, yo, los partidos, los partidos políticos yo siempre digo una cosa. Mire, hay un fondo que usted conoce de sobra, que se llama BlackRock. BlackRock administra casi 10 billones de dólares en activos a nivel mundial. BlackRock para mí tiene más fuerza que muchísimos gobiernos. Es decir, gobiernos que en el mejor de los casos van a estar ocho años… es decir, partidos que ganan unas elecciones, y si lo hacen muy bien o transmiten confianza van a estar cuatro años más. Es rarísimo en la historia mundial gobiernos que hayan estado más de ocho años. En época de paz, quiero decir, ¿eh? Sí. Entonces, yo a los gobiernos, en este tipo de cosas que estamos hablando les daría mucha menos posibilidad de decisión de lo que en principio se les da. Es decir, si a un grupo de inversión, a un grupo muy potente de inversión, eh, llega a la conclusión de que es rentable y no es ilegal, claro, evidentemente, hacer algo, yo estoy convencido que se acabará haciendo.

Aday Moreno: Completamente, estamos totalmente de acuerdo en este punto, al final la visión va a tender al largo plazo y en la economía el largo plazo es lo que va a generar más riqueza, ¿no?

SNB: Exactamente, exa-exactamente. Entonces es lo que, es lo que le digo, o sea, un gobierno tiene una visión determinada por las circunstancias. En Francia, recuerde que el presidente de la República era un cargo que tenía una duración de siete años. Se consideró que era muchísimo, y se bajó a cinco. En términos económicos, siete años, y máxime en un sistema presidencialista como es el francés, yo no lo considero exagerado.

¿Podrán sobrevivir las Pymes en Canarias?

Aday Moreno: Claro, no lo es, no lo es para nada. Aterrizando justamente estos conceptos en el tema de Canarias, estas grandes corporaciones o grandes grupos de inversión tenderán a, según su visión, a acaparar cada vez más capital, ¿verdad?

SNB: Pues es que yo creo que esto pasará en Canarias, pasará en cualquier contexto.

Aday Moreno: Pero me refiero que, si bajo estas premisas, habrá margen para que exista un estado de bienestar insular, es decir, ¿qué hayan pymes locales, o estas simplemente no podrán competir?

SNB: Bueno, yo, a ver, el tema de las pymes es un problema que afecta, hablando de España, afecta a Canarias, afecta a Cataluña, afecta a todos lados. Es decir, piense que si no recuerdo mal, el 98% de las empresas que hay en España son pymes. Y en Alemania, si no recuerdo mal, son el 97 o el 96%. ¿Cuál es la diferencia entre la pyme alemana y una pyme española? Media, ¿eh? En que la pyme alemana media genera mucho más valor añadido que la pyme española media. Bien, entonces, dicho esto, yo lo que creo es que en España y en Canarias, lo que sucederá con las pymes es que la mayoría, a no ser que sean pymes que hagan cosas muy específicas, se acabarán convirtiendo en satélites de los grandes grupos de capital, y los grandes grupos de inversión que tienden a la concentración. Pero esto, esto no es que sea, yo en mi opinión, ¿eh?, no es que sea nada diabólico, es la propia evolución de las cosas. O sea, el capitalismo, analizando sus principios filosóficos, tiende a la concentración. Por la propia evolución de las cosas. En consecuencia, claro, las pymes tienen muy poco poder, el gran problema que tienen las pymes es su poco poder que tienen para atraer capital. Ese es el gran problema. Entonces, si hacen las cosas muy bien, si lo que hacen lo hacen muy bien, pueden convertirse en satélites o en colaboradores, llámelo como quiera, de los grandes grupos, que esto de hecho ya está pasando, o sea, es decir, cojamos un grupo como Mercadona, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuántas pymes están trabajando para Mercadona? Pues muchas.

Aday Moreno: Sí, sí, totalmente. Y esto ya está pasando ahora. Y al final las grandes empresas, al tener mayor valor añadido, mayores beneficios, generan mayor productividad, es decir, en toda su cadena estarán enriqueciéndonos, ¿no?

SNB: Sí, lo que, sí, lo que pasa es que esto tiene su lado oscuro, es decir, como tienen una mayor productividad y tienen, generan un mayor cash flow, etcétera, etcétera, tienen una mayor disponibilidad de capital y/o una mayor capacidad para obtener capital. Por ejemplo, Amazon, que genera una cantidad de cash flow brutal, ha puesto en marcha un proceso de obtención, de generación de deuda por 25.000 millones de dólares para tener más capital para poder invertir. O sea que una gran empresa también puede recurrir al endeudamiento. Bien, una gran empresa ¿qué hará? Invertirá para ¿qué? Para aumentar aún más su productividad y reducir costes y ser más competitivo. ¿Y esto en qué puede incidir? Esto puede incidir en una caída en el empleo. Es decir, sí que una gran empresa, un gran grupo y más en un ambiente acotado, como es Canarias, puede significar un empuje, una dinamización, claramente sí, pero en el largo plazo puede que no en el empleo. O no en el empleo de bajo valor añadido, y sí en el empleo de alto valor añadido.

¿La inteligencia artificial terminará de hundir un paro ya muy alto en las islas?

Aday Moreno: Claro, justamente, tratándolo desde el tema del desempleo, ya Canarias arrastra de por sí tasas de desempleo juvenil históricamente altas, el desempleo estaba, lo revisé ayer, justamente no el juvenil, sino el general, casi tendiendo a un 12, un 13, un 14% ya. La pregunta que yo le querría hacer, y es con la nueva ola de la inteligencia artificial, ¿esta inteligencia artificial podrá flexibilizar el trabajo, podrá generar más puestos de trabajo, o es una forma de avisar de que vamos a incidir en mayor desempleo del que ya tenemos incluso en las islas?

SNB: Bueno, ahora yo, ¿qué quiere que le diga, lo que yo creo o lo que se está diciendo por ahí?

Aday Moreno: Yo quiero que me diga lo que usted cree, porque yo ni creo a los ludistas, ni creo a las corrientes. Yo quiero escucharle a usted.

SNB: Bien, mire, cuando aún la inteligencia artificial estaba a nivel de laboratorio universitario y laboratorio militar, la Universidad de Oxford publicó un estudio que es gratis, se puede consultar, en el año 2013, en el que se hacía un análisis de la evolución de 100 puestos de trabajo, de categorías de puestos de trabajo en Estados Unidos y su posible evolución en función de la evolución de la tecnología. Bien, ese estudio es absolutamente demoledor. Analizaba esas categorías por tercios, es decir, el primer tercio de esas categorías, el segundo tercio y el tercer tercio. Bueno, pues el resumen del resumen: en Estados Unidos existía un 50% de probabilidades de que el 33% de los empleos desapareciesen en los alrededores del año 2050. Insisto, ¿eh? En un momento en el que la inteligencia artificial estaba circunscrita a laboratorios universitarios y militares. Bien, la inteligencia artificial que nosotros estamos manejando ahora, esa a la que usted va a Gemini y le pregunta algo, o a esa a la que le dices, como yo en Photoshop que me encanta la fotografía, le digo "este árbol me lo quitas" y tal, esa inteligencia artificial es una inteligencia artificial de primera generación. Es una inteligencia artificial que has de entrenar, has de guiar, has de decir lo que tiene que hacer, y que cada vez lo hace mejor, evidentemente, ¿no? "Escríbeme un mail", todas estas cosas. Bien, pero cuando llegue la inteligencia artificial de segunda generación, que ya está asomando por la puerta, una inteligencia artificial que solamente le tendrás que decir lo que tiene que hacer, y ella decidirá cómo hacerlo, dónde aprenderlo, qué pasos tiene que dar, etcétera, etcétera, eh… cantidad de puestos de trabajo de bajo valor, van a desaparecer.

Aday Moreno: Claro.

SNB: Pero es que perdone, va a llegar la inteligencia artificial de tercera generación, de esa que yo sepa aún no hay nada, ¿eh? La inteligencia artificial de tercera generación es la que gobernará una central nuclear y decidirá ella cuándo tiene que aumentar la refrigeración o disminuirla.

Aday Moreno: Suena peligroso desde este lado, ¿no?

SNB: Depende. Si la inteligencia artificial lo hace bien, ¿por qué no tiene que hacerlo bien, no?

Aday Moreno: Claro, claro, sí. Es el escepticismo de las películas de ciencia ficción, pero podría funcionar muy bien.

SNB: Entonces, la inteligencia artificial, en estudios que se han hecho, y que evidentemente se han publicado en las páginas 50 de los periódicos y en letra pequeña, apuntan a que ya la tendencia va hacia que por cada puesto que la inteligencia artificial, la tecnología en general, no solo la inteligencia artificial, la tecnología genere, destruye siete.

Aday Moreno: Alarmante.

SNB: Entonces, entonces, claro, ese puesto de trabajo es de altísimo valor añadido. Por descontado, por descontado.

Aday Moreno: Sí, sí, sí.

SNB: Se están probando ya, es que se están probando ya barredoras totalmente automatizadas, robotizadas, guiadas por satélite, que recorrerán las ciudades barriendo las calles con total perfección y autonomía. Ya, actualmente, hay una línea de camiones autónomos, es decir, sin chófer, que diariamente conectan Tucson con Phoenix en Arizona. Es decir, esto es algo que es imparable, o sea. Yo creo, por compararlo de alguna manera, porque muchas veces me han preguntado, bueno, y esto si tuvieras que compararlo con algo, no solamente la inteligencia artificial, ¿eh?, me refiero la tecnología en general y aplicada con la IA aplicada, ¿no? Yo lo compararía con el vapor. O sea, la introducción del vapor a finales del XVIII, principios del XIX, fue algo que hoy somos incapaces de imaginar.

Aday Moreno: Cambió el mundo completamente.

SNB: Hombre, es que por ejemplo, por ejemplo, minas, minas que era imposible trabajar en ellas porque estaban inundadas de agua, aplicando el vapor a bombas que trabajaban constantemente, eran utilizables aquellas minas, por ejemplo. Por ejemplo. Es decir, yo hoy lo equipararía con eso. Entonces claro, esto va a tener una implicación sobre el empleo, va a tenerla, ineludiblemente.

El plátano canario

Aday Moreno: Completamente. Para ir cerrando, don Santiago, le quería hacer una última pregunta, pues, nos hemos ido un poco por las ramas, por la globalidad de la economía, que al final es la mejor manera de entender la economía también. Pero aquí en Canarias, por ejemplo, nosotros tenemos un producto estrella, estoy haciendo las comillas, pero usted no me puede ver, y es el plátano canario, un producto desde la agricultura que lleva años subvencionado. Desde mi postura y desde la postura de muchas personas, estamos viendo ya un mercado que no tiene valor añadido, que está generando un costo de oportunidad enorme. ¿Comparte usted mi visión o tiene algún punto diferente?

SNB: Mire, hace años, hace años me refiero como diez, ¿eh? O más. Si lo busca seguro que lo encuentra. Se hizo un estudio en el cual se puso de manifiesto que era más barato colocar en una frutería de Hamburgo una banana de Ecuador que un plátano de Canarias. Literal… entonces, yo a esto, y sobre el plátano de Canarias se han dicho las mil y una, ¿no? Pero es que yo creo que lo que hay que hacer es darle la vuelta. O sea, es darle la vuelta. Es decir, mire, en una reciente subasta de vino, reciente igual hace un año, un año y medio. En una subasta de vino que tuvo lugar en Pekín hará un año, un año y medio, una botella de vino de Burdeos, de dos años, ¿eh?, no era de más, dos, tres años, alcanzó un precio de 95.000 dólares. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente aquella bodega de Burdeos, había conseguido una imagen de marca, una imagen de calidad, un prestigio, que bueno, los entendidos aceptaban que había que pagar mucho por una botella de ese vino. Yo creo que con el plátano de Canarias tendrían que haber hecho ya, hace años, una campaña en el sentido de potenciar la exclusividad.

Aday Moreno: Un producto de lujo, ¿no?

SNB: Exactamente. Un producto de lujo. Producto de lujo. Es decir, un plátano de Canarias, 5 euros.

Aday Moreno: ¿A 5 euros?

SNB: Si lo quieres lo coges, y si no, no lo coges. Porque estamos hablando, lo que pasa es que eso implica un marketing, una dedicación, una publicidad, una presentación. Significa… pues oiga, Nespresso contrató a George Clooney para anunciar Nespresso, ¿no? ¿Por qué no puede contratar el Plátano de Canarias a Angelina Jolie para anunciar el Plátano de Canarias? No sé, me lo acabo de inventar, ¿eh?

Aday Moreno: Sí, sí, sí.

SNB: No sé ni si sería conveniente contratar a la señora Angelina Jolie, ¿no? Cuestión de mirarlo. Pero yo a lo que me refiero es que, es que ante una situación como esa, como la del plátano de Canarias, la única salida objetiva es darle la vuelta. Darle la vuelta completamente, y algo que es un problema, subvenciones, no sé qué, machacón, tal, cual, todos estamos pagando el plátano de Canarias, darle la vuelta, y convertirlo en algo de lujo. En un producto de lujo, escaso, porque además tiene otra cosa el plátano de Canarias. Es que es un producto relativamente escaso, y aún se puede convertir en más escaso. Aún se puede convertir en más escaso. Cultivando menos, cultivando menos. Y venderlo en… oiga, yo he visto en Nueva York, hace años de esto, ¿eh?, he visto en Nueva York, en una frutería, una manzana a un dólar. Una manzana a un dólar, hace años, ¿eh?, una manzana a un dólar. Bueno, ecológica, no sé qué. Me da igual, una manzana a un dólar. Bueno, pues un plátano de Canarias a un euro. O sea, es que creo que es la única vía, ¿eh? Que tienen ustedes, no hay otra.

Aday Moreno: Completamente. Si no está destinado a desaparecer. Profesor Niño Becerra, ha sido una entrevista que me ha encantado, en lo personal tenía muchísimas ganas, le he leído y le he seguido muchísimo en lo personal y me ha encantado, muchísimas gracias por habérmela concedido.

SNB: Gracias a ustedes, hasta luego, hasta luego.