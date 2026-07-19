Las Palmas se prepara para vivir la final del Mundial con una pantalla gigante

La fiebre por la selección española también se vivirá en Gran Canaria. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria instalará este domingo una pantalla gigante en la Plaza de la Música para que los aficionados puedan seguir en directo la final de la Copa del Mundo de fútbol masculino, en la que España buscará levantar el título frente a Argentina.

El espacio, situado junto al Auditorio Alfredo Kraus, se convertirá en el gran punto de encuentro de la afición en la capital grancanaria. La instalación permitirá disfrutar del partido en un ambiente festivo y compartir una cita histórica para el fútbol español junto a cientos de seguidores.

Los trabajos de montaje serán supervisados este domingo por la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y la concejala de Deportes, Carla Campoamor, que visitarán la Plaza de la Música a partir de las 11:30 horas para comprobar el desarrollo del dispositivo preparado para la ocasión.

La iniciativa ha sido impulsada por el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), con la colaboración de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria y la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.

La capital grancanaria se suma así a otras ciudades españolas que han habilitado pantallas gigantes para seguir la gran final, una cita que ha despertado una enorme expectación y que volverá a reunir a miles de personas en plazas y espacios públicos de todo el país.

La retransmisión será gratuita y el acceso al recinto estará abierto hasta completar el aforo, por lo que se recomienda acudir con antelación para conseguir un buen sitio y disfrutar del ambiente previo al encuentro.