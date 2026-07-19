Santa Cruz de Tenerife acogerá a 10.000 aficionados para ver la final entre España y Argentina

La expectación ante la gran final del Mundial de fútbol que enfrentará a los combinados nacionales de España y Argentina ha llevado a las instituciones a organizar un gran evento público en la capital tinerfeña. Hasta un total de 10.000 personas tendrán la oportunidad de disfrutar de este histórico encuentro deportivo de manera totalmente gratuita, gracias a un espacio especialmente acondicionado para la ocasión en las instalaciones del Cook Music Fest. Este gran recinto al aire libre se convertirá en el epicentro de la afición española en el archipiélago, ofreciendo una experiencia inmersiva para animar a la selección nacional.

La organización ha preparado un despliegue técnico y logístico de primer nivel, que incluye la instalación de varias pantallas gigantes de alta definición distribuidas estratégicamente por el recinto. El objetivo es garantizar que todos los asistentes, independientemente de su ubicación, puedan seguir cada detalle del choque con la máxima calidad de imagen y sonido. El acceso al evento será de entrada libre hasta completar el aforo, lo que anticipa una masiva afluencia de público deseoso de presenciar el desenlace del campeonato.

El cronograma de la jornada está diseñado para que la celebración comience mucho antes del pitido inicial. Según ha trascendido, las puertas del recinto se abrirán y la animación arrancará a las 18:00 horas (hora local de Canarias). Durante esas dos horas previas al inicio del partido, programado para las 20:00 horas, los aficionados podrán calentar motores con diversas actividades de entretenimiento, música en directo y sesiones de reconocidos DJs que amenizarán la espera de los seguidores de ambos conjuntos.

Esta iniciativa ha sido posible gracias a la estrecha colaboración interinstitucional. El proyecto cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, así como con el apoyo directo del Cabildo de Tenerife y la Autoridad Portuaria. La suma de esfuerzos entre estas administraciones y la organización del propio festival subraya el interés por ofrecer a los ciudadanos una alternativa de ocio seguro, familiar y festivo en torno a uno de los eventos deportivos más relevantes del año.

Además de la oferta audiovisual y musical, el recinto contará con una amplia variedad de servicios de hostelería pensados para satisfacer las necesidades de los miles de congregados. Se instalarán más de 25 puestos de restauración, incluyendo una variada selección de foodtrucks. Un aspecto destacado de esta oferta gastronómica es la apuesta por los productos de proximidad, también conocidos como de kilómetro cero, lo que supone un importante impulso para los productores y comerciantes locales de la isla.

En definitiva, la ciudad se prepara para vivir una auténtica fiesta del deporte, donde la emoción del enfrentamiento entre España y Argentina se fusionará con la mejor música y gastronomía en un entorno inmejorable. Las autoridades recomiendan acudir con suficiente antelación para evitar aglomeraciones en los accesos y poder disfrutar de la previa con total comodidad y seguridad.