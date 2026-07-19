Zaida Padilla, elegida secretaria general en el primer congreso de Juventud Canarista

La organización juvenil vinculada a Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), denominada Juventud Canarista, ha celebrado este sábado su primer congreso nacional. Bajo el lema 'El Futuro Presente', la formación ha quedado constituida de manera oficial tras un encuentro en el que se han sentado las bases de su proyecto político. Durante la jornada, los asistentes aprobaron por asentimiento las ponencias principales y respaldaron sin fisuras la composición de su primera dirección nacional, que tendrá el reto de consolidar el proyecto en el archipiélago.

La única candidatura que concurrió a este proceso interno estaba encabezada por Zaida Padilla, quien recibió el respaldo unánime del plenario. De este modo, Padilla asume la secretaría general con el mandato de liderar la estructura en sus primeros pasos. En su equipo más estrecho estará acompañada por Iván Santana, que asumirá la responsabilidad como secretario de organización, convirtiéndose en una pieza clave para la expansión territorial del grupo.

El resto de la ejecutiva, que la organización denomina sábor, incluye diversas áreas de gestión. Pablo Jefté se pondrá al frente de Relaciones Internacionales y Tesorería; Nelson Javier Marichal coordinará las políticas de Medio Ambiente y Territorio; Anhara Espinel liderará Deporte y Vida Activa; Violeta Araña se encargará de Economía y Empleo; y Nerea Espinel dirigirá el área de Cultura. Esta estructura busca abarcar las principales preocupaciones de los jóvenes en la región.

En el marco de este cónclave fundacional, los delegados también dieron luz verde a los textos que guiarán la hoja de ruta de Juventud Canarista durante los próximos años. En concreto, se ha aprobado la ponencia marco titulada La Canarias que queremos construir y el documento organizativo Identidad y Proyecto. Ambos textos definirán de manera detallada la línea política y organizativa de la formación, estableciendo sus principios de actuación y las estrategias para aumentar su presencia social.

Tras su elección, Zaida Padilla tomó la palabra para subrayar que la entidad nace con una prioridad ineludible. Su objetivo es convertir la participación juvenil en una "herramienta de transformación social y política". Según Padilla, resulta fundamental que las nuevas generaciones dispongan de un canal efectivo para ser escuchadas y cuenten con un "espacio abierto donde compartir sus inquietudes, aportar propuestas y participar activamente" en la construcción del futuro de las islas.

Por su parte, Iván Santana detalló la situación actual de la formación en términos de implantación territorial. El secretario de organización explicó que cuentan actualmente con una directiva de nueve miembros y un censo inicial de medio centenar de militantes distribuidos por el archipiélago. Destacó la especial presencia y capacidad organizativa que ya tienen en islas como Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife, Lanzarote y La Gomera, lo que supone un punto de partida para su crecimiento futuro.

El cierre institucional del congreso contó con la intervención del secretario general de NC-BC, Luis Campos, quien quiso dejar clara la naturaleza de la relación entre el partido matriz y sus juventudes. Campos aseguró que Juventud Canarista se ha concebido con "plena autonomía política y organizativa". Aunque comparten los principios del denominado nacionalismo progresista, el dirigente subrayó que los jóvenes tendrán total libertad y capacidad para "desarrollar su propio trabajo y tomar sus propias decisiones" de cara a los próximos retos electorales y sociales.