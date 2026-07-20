Aldama reivindica su colaboración con la Justicia y celebra que Julio Martínez siga su estrategia

Víctor de Aldama aprovechó su entrevista con Gonzalo Castañeda, en El Grillo, de Canal 4 Tenerife, para hacer balance de los casi dos años que lleva inmerso en el denominado caso Koldo. Tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que le condena a cuatro años y medio de prisión, el empresario defendió la estrategia de colaboración que ha mantenido desde el inicio del procedimiento y aseguró que las investigaciones están confirmando sus declaraciones.

"Todo lo que llevo diciendo desde hace casi dos años, punto por punto, va saliendo y se va demostrando. No es una cuestión de adivinar; es una cuestión de contar las vivencias personales", afirmó.

"Lo peor fue ir al Supremo a recoger la sentencia"

Aldama explicó que uno de los momentos más difíciles del proceso fue cuando recibió la comunicación de que debía acudir personalmente al Tribunal Supremo para conocer la resolución.

Según relató, ese detalle le hizo pensar que el fallo no sería favorable.

"Han sido casi dos años bastante complicados y difíciles", reconoció.

Aun así, destacó que la suspensión del ingreso en prisión era uno de los aspectos más importantes de la sentencia y reiteró que seguirá colaborando con la Justicia.

"Abrimos investigaciones que nunca habrían salido"

El empresario defendió que su colaboración ha sido decisiva para avanzar en distintas líneas de investigación.

"No solamente hemos colaborado desde el principio, sino que hemos abierto líneas de investigación que jamás se hubieran sabido", aseguró.

También afirmó que durante este tiempo tanto el Gobierno como determinados medios de comunicación han intentado desacreditarlo, aunque considera que el desarrollo de la causa está respaldando la versión que ha mantenido desde el inicio.

Ve en Julio Martínez un precedente de su estrategia

Uno de los asuntos sobre los que más insistió Aldama fue la decisión de Julio Martínez de acogerse, previsiblemente, a una estrategia de colaboración con la Justicia.

El empresario aseguró que ya había anticipado que su sentencia serviría de precedente para otros investigados.

"Cuando salió mi sentencia dije que esto iba a servir para todos los que vinieran detrás", recordó.

En este sentido, celebró que Julio Martínez haya optado por ese camino y consideró que permitirá esclarecer nuevos hechos dentro de la investigación.

"Ahora resulta que nadie me conocía"

En la recta final de la entrevista, Aldama también lamentó el cambio de actitud de muchas personas con las que mantenía relación antes de que estallara el caso.

"Podía pasearme por los ministerios, hablar con ministros y entrar en los despachos. Ahora resulta que nadie me conocía", afirmó.

Pese a ello, aseguró que mantendrá la misma estrategia procesal y que continuará colaborando con la Justicia en todas las causas que siguen abiertas.