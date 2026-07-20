Cabildo de Tenerife: respaldo de 700.000 euros a la labor diaria de las entidades de protección animal

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Bienestar Animal, ha resuelto de forma definitiva la concesión de subvenciones destinadas a las entidades de protección animal de la isla para la financiación de sus gastos corrientes. La partida económica movilizada asciende a un total de 700.000 euros, distribuidos entre las anualidades de 2025 y 2026, con el objetivo de aliviar los costes diarios de mantenimiento, alimentación, atención veterinaria y cuidados de los animales abandonados o desamparados en la isla.

De esta convocatoria pública se han beneficiado un total de 21 asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro. El consejero del área, Valentín González, ha destacado el "papel crucial que desempeñan estas entidades en la sociedad", subrayando que este paquete de ayudas "representa un respaldo a la labor diaria que realizan las protectoras en nuestra isla". El procedimiento de concesión se ha articulado mediante un sistema de concurrencia competitiva, permitiendo un reparto prorrateado y equitativo del crédito disponible en función de la naturaleza de cada proyecto.

Cerca de 560.000 euros destinados a refugios e instalaciones permanentes

La mayor parte del presupuesto consignado se ha dirigido a entidades que cuentan con centro de protección animal, asignando 559.870,71 euros a ocho colectivos que gestionan refugios o instalaciones físicas permanentes de acogida. Entre las mayores cuantías concedidas destacan las otorgadas a la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales Canarios (ADEPAC), con 219.211,33 euros, y a la entidad Aktion Tier Menschen Für Tiere E V, con 196.865,28 euros.

De forma paralela, se ha destinado una partida conjunta de 139.988,53 euros a 13 agrupaciones dedicadas al rescate equino y la gestión de poblaciones de gatos comunitarios.

Pago anticipado para garantizar la liquidez de los colectivos

El periodo fijado para la ejecución de los gastos subvencionables abarca desde el 1 de junio de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que permitirá a las entidades cubrir facturas que ya han sido devengadas.

Con el fin de garantizar la liquidez de las protectoras y facilitar su operativa diaria, la corporación insular abonará las cuantías de forma anticipada. Las entidades beneficiarias dispondrán desde el 1 de enero hasta el 15 de febrero de 2027 para presentar la correspondiente documentación justificativa de los fondos recibidos.