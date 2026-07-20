Canarias destina 1,5 millones a un aparcamiento disuasorio en La Oliva

El Gobierno de Canarias destinará 1,5 millones de euros al Ayuntamiento de La Oliva para construir un nuevo aparcamiento disuasorio en Corralejo, una actuación con la que busca aliviar los problemas de tráfico que soporta una de las zonas con mayor movimiento de vehículos de Fuerteventura.

El anuncio lo realizó este lunes el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, tras la reunión del Consejo de Gobierno, donde se aprobó la modificación presupuestaria que permitirá conceder esta subvención directa al consistorio.

Rodríguez explicó que esta actuación forma parte de la estrategia del Ejecutivo autonómico para crear una red de aparcamientos disuasorios en diferentes puntos de Canarias. El objetivo es reducir la presión del tráfico en los núcleos urbanos y en las áreas con mayor afluencia de visitantes, favoreciendo además el uso del transporte público.

El consejero destacó que Corralejo necesita este tipo de infraestructura por el elevado volumen de vehículos y pasajeros que registra su puerto, uno de los más transitados de la red de Puertos Canarios. Desde estas instalaciones parten los barcos que conectan Fuerteventura con Playa Blanca, en Lanzarote, y también las excursiones al islote de Lobos, lo que provoca una intensa circulación diaria.

Con este nuevo aparcamiento, los conductores podrán dejar su vehículo en un espacio habilitado antes de acceder al centro urbano, lo que contribuirá a reducir la congestión, mejorar la movilidad y facilitar el acceso a una de las principales puertas de entrada del norte de Fuerteventura.

La inversión de 1,5 millones de euros permitirá al Ayuntamiento de La Oliva sacar a licitación las obras y ejecutar un proyecto que pretende mejorar tanto la circulación como el día a día de residentes y visitantes.