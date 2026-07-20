Detenido en el aeropuerto de Tenerife Sur un fugitivo por intento de homicidio

La Policía Nacional ha llevado a cabo una importante operación en las Islas Canarias que se ha saldado con la detención de un individuo buscado por un grave delito violento. El operativo tuvo lugar en las instalaciones del Aeropuerto de Tenerife Sur-Reina Sofía, uno de los de mayor tráfico de la región, cuando los agentes interceptaron al sospechoso justo en el momento en que desembarcaba de un vuelo procedente de la ciudad británica de Liverpool.

El arresto responde a una orden de búsqueda y captura dictada por la presunta implicación del sujeto en un delito de homicidio en grado de tentativa. Los investigadores llevaban tras su pista varios meses, después de que lograra eludir la acción de la justicia tras cometer un brutal ataque con un arma blanca de grandes dimensiones.

Los hechos que motivaron esta búsqueda internacional se remontan al pasado mes de diciembre de 2025. El escenario del crimen fue un conocido complejo situado en el municipio tinerfeño de Adeje, una de las zonas con mayor afluencia turística de la isla. Según la información proporcionada por las fuerzas de seguridad, el agresor abordó a su víctima y le asestó múltiples puñaladas dirigidas a zonas vitales, especialmente en la zona del cuello, con la clara intención de acabar con su vida.

La tragedia no se consumó gracias a la providencial intervención de un testigo que se encontraba en el lugar de los hechos. Esta persona no dudó en socorrer al herido, logrando frenar la agresión y facilitando que la víctima pudiera sobrevivir a las gravísimas lesiones padecidas. Tras el ataque, el presunto responsable huyó precipitadamente del lugar, momento en el que las autoridades iniciaron una exhaustiva investigación para dar con su paradero.

El trabajo policial se mantuvo abierto de forma ininterrumpida durante los últimos meses. Las pesquisas apuntaban a que el individuo podría intentar moverse a través de las fronteras, motivo por el cual se reforzaron los controles en los puestos fronterizos, lo que finalmente ha permitido su localización y captura en el control de pasajeros del aeródromo tinerfeño.

Además del intento de asesinato, el historial del detenido revela un marcado perfil delictivo. Las bases de datos policiales confirman que el individuo acumulaba diversas causas pendientes con la justicia. Entre los delitos previos que se le imputan figuran cargos por conducción temeraria, un delito de lesiones y, de especial gravedad, atentado a agentes de la autoridad, lo que constata el carácter violento y de absoluto desprecio hacia las instituciones por parte del arrestado.